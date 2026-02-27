Какую весну обещают синоптики после зимы с рекордными сугробами

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Календарная весна вступает в свои права. Однако радость от приближающегося тепла омрачается пугающим прогнозом синоптиков.

Какой неприятный сюрприз подготовила погода для россиян?

Оттепель на старте весны

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец обрисовал картину первых дней марта. В последний день зимы Москву ждут осадки разного калибра: ночью — снег и мокрый снег, утром — ледяной дождь, днем — обычный дождь.

"Температура воздуха в течение суток будет выше нулевой отметки и термометры покажут от плюс двух до плюс четырех", — рассказал Тишковец.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов уточняет, что потепление начнется уже в субботу.

"В Москве и Подмосковье начиная с субботы ожидается хороший рост температуры. Москва попадет в теплый сектор циклона, который движется по ныряющей траектории с северо-запада на юго-восток", — пояснил синоптик.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина добавляет важный нюанс: дальнейший характер погоды зависит от траектории циклона. Если он пойдет с запада на восток, теплая погода задержится надолго. Если же будет "нырять" с северо-запада на юго-восток, за ним придет более прохладный воздух.

"Но пока до 2 марта температура будет уверенно повышаться. И даже будет 1 и 2 марта выше нормы на четыре градуса", — отметила метеоролог.

Потепление в первые дни весны ожидает не только столицу, но и северо-западные регионы. Ленинградская, Псковская и Новгородская области, а также Карелия почувствуют приближение весны вместе с Москвой. Однако синоптики напоминают, что ночные заморозки могут напоминать о себе вплоть до начала мая.

Встретят тепло раньше

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова делится оптимистичным прогнозом для южных регионов.

"Раньше всего потеплеет на Северном Кавказе и в Крыму. Потому что вообще, в принципе, даже вот по климату на Северном Кавказе иногда в конце февраля бывают такие окна тепла, когда там уже производят посев холодостойких культур", — рассказала она.

Несмотря на обилие снега в этих районах в этом году, теплая погода пришла уже в последней декаде февраля и часть снежного покрова начала таять.

"Может быть, март там будет по-настоящему весенним. Но это только про Крым и южное побережье Северного Кавказа", — заключила Позднякова.

Невиданные масштабы

Однако главная тема ближайших недель — не столько температура, сколько последствия активного снеготаяния. Тишковец предупреждает : при таком большом количестве снега жителей Центральной России и сопредельных областей ждет бурное пробуждение водоемов и опасное весеннее половодье.

Масштаб явления впечатляет. Колоссальное количество снега в переводе на воду соответствует примерно пяти миллионам кубических метров. Именно столько воды столичный регион примет в процессе грядущего снеготаяния.

Это произойдет на фоне умеренного марта и довольно теплого апреля. По прогнозам, средняя температура апреля как минимум на два градуса превысит климатическую норму, что ускорит таяние снега и усилит нагрузку на водоемы и дренажные системы.

Придет раньше срока?

Несмотря на угрозу половодья, метеорологическая весна в Центральной России в этом году начнется раньше обычных сроков примерно на неделю, то есть с середины марта.

Тишковец поясняет, что если бы не аномальные сугробы , играющие роль природного холодильника, процесс начался бы гораздо раньше.

Обычно в Москве воздух прогревается примерно к 20-21 марта, в Санкт-Петербурге и во Владивостоке — в третьей декаде марта, в Хабаровске — где-то к началу апреля, а на Урале, в Сибири и на Камчатке климатическая весна приходит в первую неделю апреля. В этом году, по всей видимости, тепло придет значительно раньше во многих регионах.

Главная опасность

Для москвичей предстоящий период будет временем контрастов. С одной стороны, долгожданное тепло. С другой — реальная угроза подтоплений. В зоне особого риска — частные дома в низменностях, подвальные помещения, дорожные развязки.

Для дачников и садоводов прогноз неоднозначный. Раннее тепло вроде бы позволяет надеяться на скорый старт сезона, но угроза возвращения заморозков сохраняется вплоть до мая, а переувлажненная почва может создать проблемы при посадках.