Рейтинг@Mail.ru
Какую весну обещают синоптики после зимы с рекордными сугробами - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 27.02.2026 (обновлено: 15:50 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/sinoptiki-2077115164.html
Какую весну обещают синоптики после зимы с рекордными сугробами
Какую весну обещают синоптики после зимы с рекордными сугробами - РИА Новости, 27.02.2026
Какую весну обещают синоптики после зимы с рекордными сугробами
Календарная весна вступает в свои права. Однако радость от приближающегося тепла омрачается пугающим прогнозом синоптиков. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:28:00+03:00
2026-02-27T15:50:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009610032_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_a4d9cb629001b2f6985a4ac09fcef0f0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009610032_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_408129a19cdae3cd3f1e7234fd4c5438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Какую весну обещают синоптики после зимы с рекордными сугробами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаснеженные клумбы тюльпанов в Москве
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Календарная весна вступает в свои права. Однако радость от приближающегося тепла омрачается пугающим прогнозом синоптиков.
Какой неприятный сюрприз подготовила погода для россиян?

Оттепель на старте весны

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец обрисовал картину первых дней марта. В последний день зимы Москву ждут осадки разного калибра: ночью — снег и мокрый снег, утром — ледяной дождь, днем — обычный дождь.
"Температура воздуха в течение суток будет выше нулевой отметки и термометры покажут от плюс двух до плюс четырех", — рассказал Тишковец.
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов уточняет, что потепление начнется уже в субботу.
"В Москве и Подмосковье начиная с субботы ожидается хороший рост температуры. Москва попадет в теплый сектор циклона, который движется по ныряющей траектории с северо-запада на юго-восток", — пояснил синоптик.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРаботница коммунальной службы убирает снег в Александровском саду в Москве
Работница коммунальной службы убирает снег в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Работница коммунальной службы убирает снег в Александровском саду в Москве
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина добавляет важный нюанс: дальнейший характер погоды зависит от траектории циклона. Если он пойдет с запада на восток, теплая погода задержится надолго. Если же будет "нырять" с северо-запада на юго-восток, за ним придет более прохладный воздух.
"Но пока до 2 марта температура будет уверенно повышаться. И даже будет 1 и 2 марта выше нормы на четыре градуса", — отметила метеоролог.
Потепление в первые дни весны ожидает не только столицу, но и северо-западные регионы. Ленинградская, Псковская и Новгородская области, а также Карелия почувствуют приближение весны вместе с Москвой. Однако синоптики напоминают, что ночные заморозки могут напоминать о себе вплоть до начала мая.

Встретят тепло раньше

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова делится оптимистичным прогнозом для южных регионов.
"Раньше всего потеплеет на Северном Кавказе и в Крыму. Потому что вообще, в принципе, даже вот по климату на Северном Кавказе иногда в конце февраля бывают такие окна тепла, когда там уже производят посев холодостойких культур", — рассказала она.
Несмотря на обилие снега в этих районах в этом году, теплая погода пришла уже в последней декаде февраля и часть снежного покрова начала таять.
"Может быть, март там будет по-настоящему весенним. Но это только про Крым и южное побережье Северного Кавказа", — заключила Позднякова.

Невиданные масштабы

Однако главная тема ближайших недель — не столько температура, сколько последствия активного снеготаяния. Тишковец предупреждает: при таком большом количестве снега жителей Центральной России и сопредельных областей ждет бурное пробуждение водоемов и опасное весеннее половодье.
© РИА Новости / Владимир Костюков | Перейти в медиабанкМосква после дождя
Москва после дождя - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Костюков
Перейти в медиабанк
Москва после дождя
Масштаб явления впечатляет. Колоссальное количество снега в переводе на воду соответствует примерно пяти миллионам кубических метров. Именно столько воды столичный регион примет в процессе грядущего снеготаяния.
Это произойдет на фоне умеренного марта и довольно теплого апреля. По прогнозам, средняя температура апреля как минимум на два градуса превысит климатическую норму, что ускорит таяние снега и усилит нагрузку на водоемы и дренажные системы.

Придет раньше срока?

Несмотря на угрозу половодья, метеорологическая весна в Центральной России в этом году начнется раньше обычных сроков примерно на неделю, то есть с середины марта.
Тишковец поясняет, что если бы не аномальные сугробы, играющие роль природного холодильника, процесс начался бы гораздо раньше.
Обычно в Москве воздух прогревается примерно к 20-21 марта, в Санкт-Петербурге и во Владивостоке — в третьей декаде марта, в Хабаровске — где-то к началу апреля, а на Урале, в Сибири и на Камчатке климатическая весна приходит в первую неделю апреля. В этом году, по всей видимости, тепло придет значительно раньше во многих регионах.

Главная опасность

Для москвичей предстоящий период будет временем контрастов. С одной стороны, долгожданное тепло. С другой — реальная угроза подтоплений. В зоне особого риска — частные дома в низменностях, подвальные помещения, дорожные развязки.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодтопление на одной из улиц в Оренбурге
Подтопление на одной из улиц в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Подтопление на одной из улиц в Оренбурге
Для дачников и садоводов прогноз неоднозначный. Раннее тепло вроде бы позволяет надеяться на скорый старт сезона, но угроза возвращения заморозков сохраняется вплоть до мая, а переувлажненная почва может создать проблемы при посадках.
Первая неделя марта покажет, насколько точными оказались прогнозы синоптиков и готовы ли городские службы к вызовам, которые несет с собой ранняя и дружная весна.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала