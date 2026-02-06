Рейтинг@Mail.ru
Синоптик назвала регионы России, в которых наступит ранняя весна - РИА Новости, 06.02.2026
03:48 06.02.2026 (обновлено: 05:50 06.02.2026)
Синоптик назвала регионы России, в которых наступит ранняя весна
Ранняя весна наступит на Северном Кавказе и в Крыму, где потеплеет уже в последней декаде февраля, рассказала РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 06.02.2026
общество
северный кавказ
республика крым
россия
татьяна позднякова
общество, северный кавказ, республика крым, россия, татьяна позднякова
Общество, Северный Кавказ, Республика Крым, Россия, Татьяна Позднякова
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ранняя весна наступит на Северном Кавказе и в Крыму, где потеплеет уже в последней декаде февраля, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Раньше всего потеплеет, на это я очень рассчитываю, на Северном Кавказе и в Крыму. Потому что вообще, в принципе, даже вот по климату, на Северном Кавказе иногда в конце февраля бывают такие окна тепла, когда там даже производят сев холодостойких культур", — рассказала Позднякова.
Она отметила, что хотя в этом году снега в этих районах много, теплая погода все-таки придет в последней декаде февраля и часть снега растает.
"Может быть, март там будет по-настоящему весенним. Но это только про Крым и южное побережье (Северного. — Прим. Ред.) Кавказа", — заключила Позднякова.
Воронеж - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Синоптик назвала регион, в котором резко потеплеет в выходные
01:16
 
