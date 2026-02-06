https://ria.ru/20260206/vesna-2072591660.html
Синоптик назвала регионы России, в которых наступит ранняя весна
Синоптик назвала регионы России, в которых наступит ранняя весна - РИА Новости, 06.02.2026
Синоптик назвала регионы России, в которых наступит ранняя весна
Ранняя весна наступит на Северном Кавказе и в Крыму, где потеплеет уже в последней декаде февраля, рассказала РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T03:48:00+03:00
2026-02-06T03:48:00+03:00
2026-02-06T05:50:00+03:00
общество
северный кавказ
республика крым
россия
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060887119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1a889edc52f18ef7443b09c6dfc1233.jpg
https://ria.ru/20260206/poteplenie-2072585367.html
северный кавказ
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060887119_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_ac714628080735adc6be6f496469ee07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, северный кавказ, республика крым, россия, татьяна позднякова
Общество, Северный Кавказ, Республика Крым, Россия, Татьяна Позднякова
Синоптик назвала регионы России, в которых наступит ранняя весна
РИА Новости: ранняя весна наступит на Северном Кавказе и Крыму
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ранняя весна наступит на Северном Кавказе и в Крыму, где потеплеет уже в последней декаде февраля, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Раньше всего потеплеет, на это я очень рассчитываю, на Северном Кавказе
и в Крыму
. Потому что вообще, в принципе, даже вот по климату, на Северном Кавказе иногда в конце февраля бывают такие окна тепла, когда там даже производят сев холодостойких культур", — рассказала Позднякова
.
Она отметила, что хотя в этом году снега в этих районах много, теплая погода все-таки придет в последней декаде февраля и часть снега растает.
"Может быть, март там будет по-настоящему весенним. Но это только про Крым и южное побережье (Северного. — Прим. Ред.) Кавказа", — заключила Позднякова.