Синоптик назвала регионы России, в которых наступит ранняя весна

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ранняя весна наступит на Северном Кавказе и в Крыму, где потеплеет уже в последней декаде февраля, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Раньше всего потеплеет, на это я очень рассчитываю, на Северном Кавказе и в Крыму . Потому что вообще, в принципе, даже вот по климату, на Северном Кавказе иногда в конце февраля бывают такие окна тепла, когда там даже производят сев холодостойких культур", — рассказала Позднякова

Она отметила, что хотя в этом году снега в этих районах много, теплая погода все-таки придет в последней декаде февраля и часть снега растает.