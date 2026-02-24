Синоптик рассказала о погоде в Москве в марте

По ее словам, если циклон пойдет с запада на восток, то "у нас долго будет такая погода", поскольку "он будет препятствовать проникновению холодного воздуха".

"А если он, как мы говорим, будет нырять, то есть, с северо-запада на юго-восток, то за собой он затянет более прохладную воздушную массу. Но пока до 2 марта температура будет уверенно повышаться. И даже будет 1 и 2 марта выше нормы на четыре градуса", - отметила метеоролог.