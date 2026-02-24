Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде в Москве в марте
24.02.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве в марте
Синоптик рассказала о погоде в Москве в марте
Март в Москве начнется с потепления до плюс четырех градусов, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. РИА Новости, 24.02.2026
общество, москва, россия, новгородская область, людмила паршина, гидрометцентр, снегопад в москве
Общество, Москва, Россия, Новгородская область, Людмила Паршина, Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Синоптик рассказала о погоде в Москве в марте

Паршина: март в Москве начнется с потепления до плюс четырех градусов

Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Март в Москве начнется с потепления до плюс четырех градусов, рассказала РИА Новости заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
"В начале марта уверенное такое потепление, температура ночью и днем будет около нуля. Ночью минус 3, плюс 2, а днем минус 1, плюс 4. Небольшие осадки. И это потепление мартовское будет связано уже с атлантическим циклоном, который придет с северо-запада", - сказала Паршина.
По ее словам, если циклон пойдет с запада на восток, то "у нас долго будет такая погода", поскольку "он будет препятствовать проникновению холодного воздуха".
"А если он, как мы говорим, будет нырять, то есть, с северо-запада на юго-восток, то за собой он затянет более прохладную воздушную массу. Но пока до 2 марта температура будет уверенно повышаться. И даже будет 1 и 2 марта выше нормы на четыре градуса", - отметила метеоролог.
Потепление в первые дни весны ожидает Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области, а также Карелию, добавила Паршина.
Когда придет потепление? Синоптики спорят о наступлении весны
20 февраля, 13:31
 
