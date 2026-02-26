Рейтинг@Mail.ru
В Москве ожидается активное весеннее половодье, сообщил синоптик
11:25 26.02.2026
В Москве ожидается активное весеннее половодье, сообщил синоптик
москва, евгений тишковец
Москва, Евгений Тишковец
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Москву-реку и Кремль
Вид на Москву-реку и Кремль - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Москву-реку и Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Активное весеннее половодье ожидается в столичном регионе на фоне рекордного количества снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"При таком обильном снеготаянии жителей столичного региона, Центральной России и сопредельных регионов ждёт бурное "пробуждение" водоёмов и, как следствие, активное и опасное весеннее половодье. Тающий снег в виде потоков воды устремится в реки, заполняя их русло с выходом большой воды из берегов и подтоплением низменностей, домов, дорог и хозяйственных построек", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что учитывая высоту снежного покрова, площадь Москвы и осеннюю переувлажненность земли, можно предположить, что такое колоссальное количество снега - в переводе на воду – соответствует примерно 5 миллионам кубических метров. По его словам, именно столько воды столичный регион примет в процессе грядущего снеготаяния в умеренном марте и довольно теплом апреле: температура месяца как минимум на 2 градуса превысит норму климата.
"Чтобы осознать масштаб грядущего весеннего половодья, можно сравнить объем талой воды со следующими геометрическими фигурами, водоемами или событиями: это высота 50-этажного небоскреба, заполненного водой, это 2 000 олимпийских бассейнов, это 83 333 цистерны по 60 тонн каждая, это 700 футбольных полей, залитых водой на 1 метр, это 1/10 озера Селигер, это более 70 лет непрерывного приёма душа (10 литров в минуту)", - добавил Тишковец.
