В Москве ожидается активное весеннее половодье, сообщил синоптик
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Активное весеннее половодье ожидается в столичном регионе на фоне рекордного количества снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"При таком обильном снеготаянии жителей столичного региона, Центральной России и сопредельных регионов ждёт бурное "пробуждение" водоёмов и, как следствие, активное и опасное весеннее половодье. Тающий снег в виде потоков воды устремится в реки, заполняя их русло с выходом большой воды из берегов и подтоплением низменностей, домов, дорог и хозяйственных построек", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что учитывая высоту снежного покрова, площадь Москвы
и осеннюю переувлажненность земли, можно предположить, что такое колоссальное количество снега - в переводе на воду – соответствует примерно 5 миллионам кубических метров. По его словам, именно столько воды столичный регион примет в процессе грядущего снеготаяния в умеренном марте и довольно теплом апреле: температура месяца как минимум на 2 градуса превысит норму климата.
"Чтобы осознать масштаб грядущего весеннего половодья, можно сравнить объем талой воды со следующими геометрическими фигурами, водоемами или событиями: это высота 50-этажного небоскреба, заполненного водой, это 2 000 олимпийских бассейнов, это 83 333 цистерны по 60 тонн каждая, это 700 футбольных полей, залитых водой на 1 метр, это 1/10 озера Селигер, это более 70 лет непрерывного приёма душа (10 литров в минуту)", - добавил Тишковец.