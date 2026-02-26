В Москве ожидается активное весеннее половодье, сообщил синоптик

"Чтобы осознать масштаб грядущего весеннего половодья, можно сравнить объем талой воды со следующими геометрическими фигурами, водоемами или событиями: это высота 50-этажного небоскреба, заполненного водой, это 2 000 олимпийских бассейнов, это 83 333 цистерны по 60 тонн каждая, это 700 футбольных полей, залитых водой на 1 метр, это 1/10 озера Селигер, это более 70 лет непрерывного приёма душа (10 литров в минуту)", - добавил Тишковец.