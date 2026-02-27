https://ria.ru/20260227/vesna-2077050209.html
Синоптик рассказал, как начнется весна в Москве
Синоптик рассказал, как начнется весна в Москве - РИА Новости, 27.02.2026
Синоптик рассказал, как начнется весна в Москве
Календарная весна в Москве начнется с оттепели и дождей, в воскресенье воздух прогреется до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T08:56:00+03:00
2026-02-27T08:56:00+03:00
2026-02-27T08:56:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076376181_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_1d683a0d76e39463f39d3c188bac79ae.jpg
https://ria.ru/20260226/sugroby-2076830705.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076376181_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9e70bb18be816eda9bbd59c4a61776b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, как начнется весна в Москве
Синоптик Тишковец: весна в Москве начнется с оттепели и дождей