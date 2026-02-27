Синоптик рассказал, как начнется весна в Москве

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Календарная весна в Москве начнется с оттепели и дождей, в воскресенье воздух прогреется до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.