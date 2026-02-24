Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура
13:51 24.02.2026 (обновлено: 14:06 24.02.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура
Потепление до плюс 2 градусов ожидается в столичном регионе, начиная с субботы, Москва будет находиться в теплом секторе циклона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2026
москва, московская область (подмосковье), снегопад в москве, общество, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Снегопад в Москве, Общество, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Потепление до плюс 2 градусов ожидается в столичном регионе, начиная с субботы, Москва будет находиться в теплом секторе циклона, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Москве и в Подмосковье, начиная с субботы, ожидается хороший рост температуры. Москва попадет в теплый сектор циклона, который движется по ныряющей траектории с северо-запада на юго-восток... Температура повысится до 0 - плюс 2 градусов", - рассказал Шувалов.
Синоптик уточнил, что в начале марта в Москве будет оттепель.
Верба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
10 февраля, 08:24
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Снегопад в МосквеОбществоПогода
 
 
