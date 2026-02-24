https://ria.ru/20260224/moskva-2076394844.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура
Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура
Потепление до плюс 2 градусов ожидается в столичном регионе, начиная с субботы, Москва будет находиться в теплом секторе циклона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2026
Шувалов: плюсовая температура придет в Москву в субботу