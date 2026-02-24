Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Потепление до плюс 2 градусов ожидается в столичном регионе, начиная с субботы, Москва будет находиться в теплом секторе циклона, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.