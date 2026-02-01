Рейтинг@Mail.ru
Синоптик пообещал раннюю весну жителям Центральной России
16:03 01.02.2026 (обновлено: 21:32 01.02.2026)
Синоптик пообещал раннюю весну жителям Центральной России
Синоптик пообещал раннюю весну жителям Центральной России - РИА Новости, 01.02.2026
Синоптик пообещал раннюю весну жителям Центральной России
Метеорологическая весна придет в Центральную Россию примерно в середине марта, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.02.2026
общество, погода, россия, евгений тишковец, москва
Общество, Погода, Россия, Евгений Тишковец, Москва
Синоптик пообещал раннюю весну жителям Центральной России

Тишковец: весна придет в Центральную Россию раньше срока

© РИА Новости / Александр КряжевВесенняя погода
Весенняя погода - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Весенняя погода. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Центральную Россию примерно в середине марта, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В этом году метеорологическая весна в Центральной России начнется раньше положенных сроков на одну неделю, то есть примерно с середины марта, с последующим началом экстремального весеннего половодья и подтоплением значительных участков суши. Если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного "холодильника", процесс начался бы гораздо раньше", — рассказал синоптик.

Он отметил, что исход зимы продолжит испытывать на прочность, но и подарит надежду на скорое тепло. Несмотря на то, что за последние 30 лет метеорологическая весна в Москве, как правило, наступает 21 марта, в этом году холодный маятник качнется в существенную аномалию тепла. Средняя температура в марте почти на всей территории Русской равнины на целых три-четыре градуса превысит норму климата.
По предварительным оценкам, весна будет теплой с нормальным распределением количества осадков, за исключением относительно дождливого мая.
