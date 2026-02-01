Синоптик пообещал раннюю весну жителям Центральной России

«

"В этом году метеорологическая весна в Центральной России начнется раньше положенных сроков на одну неделю, то есть примерно с середины марта, с последующим началом экстремального весеннего половодья и подтоплением значительных участков суши. Если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного "холодильника", процесс начался бы гораздо раньше", — рассказал синоптик.