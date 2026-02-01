Синоптик пообещал раннюю весну жителям Центральной России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Центральную Россию примерно в середине марта, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В этом году метеорологическая весна в Центральной России начнется раньше положенных сроков на одну неделю, то есть примерно с середины марта, с последующим началом экстремального весеннего половодья и подтоплением значительных участков суши. Если бы не было аномальных сугробов, выполняющих роль природного "холодильника", процесс начался бы гораздо раньше", — рассказал синоптик.
Он отметил, что исход зимы продолжит испытывать на прочность, но и подарит надежду на скорое тепло. Несмотря на то, что за последние 30 лет метеорологическая весна в Москве, как правило, наступает 21 марта, в этом году холодный маятник качнется в существенную аномалию тепла. Средняя температура в марте почти на всей территории Русской равнины на целых три-четыре градуса превысит норму климата.
По предварительным оценкам, весна будет теплой с нормальным распределением количества осадков, за исключением относительно дождливого мая.
