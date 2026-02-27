Рейтинг@Mail.ru
Убийство Игоря Комарова на Бали: что случилось с украинским владельцем колл-центров
16:23 27.02.2026 (обновлено: 17:07 27.02.2026)
"Пытали и расчленили". Кто похитил на Бали "короля украинских call-центров"
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Лев Северинов. На курортном острове разворачивается настоящий криминальный триллер. Неизвестные похитили жителя Днепропетровска Игоря Комарова — собственника мошеннической сети, вымогающей у россиян деньги. Сначала в Сети появилось видео с его пытками. А в пятницу история получила шокирующее продолжение.

Сыновья влиятельных бандитов

"Похитили двух самых влиятельных фигур, которые занимаются call-центрами на Украине" — так высказался источник РИА Новости в Индонезии.
Речь об Игоре Комарове и Александре Петровском, сыновьях криминальных авторитетов, которые "держали" Днепропетровск, — Сергея Комарова и Ермака Петровского.
Это случилось вечером в воскресенье, 15 февраля, около 23:30 по местному времени (18:30 мск). Оба отдыхали на острове вместе с друзьями. Передвигалась на скутерах. В какой-то момент один из компании выехал вперед, а обернувшись, обнаружил, что Комаров и его спутник исчезли из поля зрения.
Вероятно, их выследили через геолокацию в Instagram* — девушка Комарова, украинская блогерша Ева Мишалова, регулярно выкладывала в соцсеть совместные фото.
© Фото : соцсети Евы МишаловойИгорь Комаров со своей девушкой
Игорь Комаров со своей девушкой - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : соцсети Евы Мишаловой
Игорь Комаров со своей девушкой
Похитители захватили Комарова. Александру Петровскому удалось сбежать вместе с Мишаловой, сообщил телеграм-канал Mash.
При этом блогерша, судя по ее нескольким страницам, закрыла комментарии. Посты после 15 февраля продолжают выходить, но в них ни слова об инциденте. Где она и Петровский сейчас — неизвестно.
© Фото : соцсети Александра ПетровскогоАлександр Петровский
Александр Петровский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : соцсети Александра Петровского
Александр Петровский

Видео с пытками

Спустя пару дней после похищения в социальных сетях появилась запись: сильно избитый Комаров просит заплатить выкуп. По сведениям Mash, требуют десять миллионов долларов (примерно 771 миллион рублей).
Распространялись сообщения: Комарову отрезали пальцы и подвергли сексуальному насилию. Однако полиция Бали отнеслась к этой информации настороженно.
© СоцсетиКадр видео с похищенным Игорем Комаровым
Кадр видео с похищенным Игорем Комаровым - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Соцсети
Кадр видео с похищенным Игорем Комаровым
"Что касается вирусного видео, на котором Игорь Комаров рыдает, утверждая, что у него сломаны ребра и нога, мы все еще выясняем достоверность записи", — сказал глава отдела по связям с общественностью полиции острова, старший комиссар Ариасанди.

Признания на камеру: схема и "крышевание"

На видео Комаров не только просит о помощи — рассказывает о своем "бизнесе".
"Я начал заниматься мошенническими call-центрами с Петровским Ермаком Александровичем примерно в 2021 году", — признался он.
Поступило предложение обманывать граждан Российской Федерации. Схема такая: выбирали жертву, представлялись спецслужбой банка и предлагали перевести средства на "безопасный счет".
"Я вместе с Ермаком являлись владельцами этого call-центра. Мы зарабатывали 50% от выручки. <…> Крышу и безопасность нам предоставлял Петровский Александр Владимирович по кличке Нарик. Для нас его услуга стоила 15 тысяч долларов в месяц с одного офиса. Также мне известно, что безопасность других офисов обеспечивал Нарик. С них он брал по 30 тысяч долларов в месяц. Остальную безопасность предоставляли сотрудники СБУ и ныне действующий глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак", — объяснил Комаров.
© Фото : соцсетиЕрмак Петровский
Ермак Петровский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : соцсети
Ермак Петровский
Более того, под покровительством Нарика и Лысака в Днепропетровске действует целая сеть call-центров "Девятки" — одной из крупнейших организованных преступных группировок региона.
Украинские СМИ писали, что в 2022-м особняк Нарика в Германии обыскивали полицейские. Сам же вор в законе долгие годы был близок к экс-президенту Петру Порошенко**, неоднократно получал от него государственные награды. Но, видимо, потом нашел других покровителей.
"Как минимум члены офиса Зеленского контролировали и курировали это все, при этом обеспечивали им (call-центрам. — Прим. ред.) безопасность на уровне правительств других государств", — утверждает осведомленный источник.
Судя по всему, "бизнес" был очень масштабным. И неспроста большая часть сосредоточена именно в Днепропетровске: аналитики называют город столицей телефонного мошенничества, там действуют 350-400 call-центров.

Находка на пляже

Узнав о похищении, полиция Бали развернула масштабные поиски — в том числе массово проверяли автомобили. Подозреваемых не обнаружили.
© Фото : Полиция ГианьяраМесто обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали
Место обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Полиция Гианьяра
Место обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали
"Полиция не хочет строить предположения о причастности мафии или конкретном мотиве до задержания преступника. <…> Мы пока не знаем ничего точно, ясно лишь, что подозреваемый — иностранец", — сообщил старший комиссар Ариасанди.
А 27 февраля местный житель во время утренней пробежки в устье реки Вос, в районе пляжа Кетевел, наткнулся на фрагменты человеческого тела.
Там голова, части туловища, ноги и внутренние органы — в стадии сильного разложения. Эксперты предполагают, что смерть наступила более трех дней назад. Из-за состояния останков визуально установить личность и даже пол погибшего невозможно.
© Фото : Полиция ГианьяраМесто обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали
Место обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Полиция Гианьяра
Место обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали
Однако есть важная деталь: на одном из фрагментов тела — татуировка с римскими цифрами. У Игоря Комарова были татуировки на груди и руках. Поэтому полиция рассматривает версию о возможной связи находки с делом о похищении украинца.
Окончательную ясность должна внести судебно-медицинская экспертиза.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
