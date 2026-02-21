На Бали ищут украинцев, подозреваемых в связи с мошенническими кол-центрами

ДЖАКАРТА, 21 фев - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали занимается делом о возможном похищении двух граждан Украины, которые, предположительно, курируют деятельность мошеннических колл-центров, сообщил в субботу РИА Новости пожелавший остаться неназванным источник, знакомый с ситуацией.

Двое украинцев были похищены около недели назад на индонезийском острове Бали , рассказал собеседник. По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского . За освобождение одного из похищенных требуют крупный выкуп. По предварительным данным, речь может идти об украинце Игоре Комарове.

В соцсетях появилось видео с ним, на кадрах он сильно избит и просит заплатить выкуп. Судьба второго похищенного, по словам источника, пока не известна. По одной из версий, он сбежал.

"Похитили двух самых влиятельных фигур, которые занимаются колл-центрами на Украине", - заявил собеседник агентства, уточнив, что это произошло около пяти-шести дней назад. Полиция Бали, по его словам, сейчас занимается поисками.

"Местная полиция хочет найти второго человека, потому что, по всей информации,… их было двое, но на видео только один", - уточнил собеседник агентства.

При этом источник заявил, что стали известны фамилии некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые могли быть связаны с этим криминальным бизнесом. В их числе назначенный Зеленским в октябре прошлого года главой Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Это, по словам источника, указывает на то, что обманывающие россиян колл-центры работали с позволения властей в Киеве

"Как минимум, члены офиса Зеленского контролировали и курировали это все, при этом обеспечивали им (колл-центрам - ред.) безопасность на уровне правительств других государств", - рассказал источник.