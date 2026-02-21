Рейтинг@Mail.ru
На Бали ищут украинцев, подозреваемых в связи с мошенническими кол-центрами - РИА Новости, 21.02.2026
22:27 21.02.2026 (обновлено: 22:33 21.02.2026)
На Бали ищут украинцев, подозреваемых в связи с мошенническими кол-центрами
На Бали ищут украинцев, подозреваемых в связи с мошенническими кол-центрами
На Бали ищут украинцев, подозреваемых в связи с мошенническими кол-центрами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Бали
ДЖАКАРТА, 21 фев - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали занимается делом о возможном похищении двух граждан Украины, которые, предположительно, курируют деятельность мошеннических колл-центров, сообщил в субботу РИА Новости пожелавший остаться неназванным источник, знакомый с ситуацией.
Двое украинцев были похищены около недели назад на индонезийском острове Бали, рассказал собеседник. По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского. За освобождение одного из похищенных требуют крупный выкуп. По предварительным данным, речь может идти об украинце Игоре Комарове.
В соцсетях появилось видео с ним, на кадрах он сильно избит и просит заплатить выкуп. Судьба второго похищенного, по словам источника, пока не известна. По одной из версий, он сбежал.
"Похитили двух самых влиятельных фигур, которые занимаются колл-центрами на Украине", - заявил собеседник агентства, уточнив, что это произошло около пяти-шести дней назад. Полиция Бали, по его словам, сейчас занимается поисками.
"Местная полиция хочет найти второго человека, потому что, по всей информации,… их было двое, но на видео только один", - уточнил собеседник агентства.
При этом источник заявил, что стали известны фамилии некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые могли быть связаны с этим криминальным бизнесом. В их числе назначенный Зеленским в октябре прошлого года главой Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Это, по словам источника, указывает на то, что обманывающие россиян колл-центры работали с позволения властей в Киеве.
"Как минимум, члены офиса Зеленского контролировали и курировали это все, при этом обеспечивали им (колл-центрам - ред.) безопасность на уровне правительств других государств", - рассказал источник.
По данным российских правоохранительных органов, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, Киев при этом использует информационную инфраструктуру стран ЕС, а значительная часть "доходов" колл-центров идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
