Полиция Бали заявила, что в похищении украинца подозревают иностранца

ДЖАКАРТА, 24 фев - РИА Новости. Подозреваемый в предполагаемом похищении украинца Игоря Комарова на Бали является иностранцем, а не местным жителем, заявила полиция острова.

Старший комиссар также призвал общественность сохранять спокойствие и "не поддаваться провокациям, широко распространяемым в социальных сетях, относительно мотивов похищения".

"Дело все еще находится в стадии интенсивного расследования для установления личностей преступников", - отметил Ариасанди, добавив, что полиция "привержена скорейшему раскрытию этого дела, чтобы сохранить имидж Бали как безопасного и привлекательного направления для иностранных туристов".