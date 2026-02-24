Рейтинг@Mail.ru
Полиция Бали заявила, что в похищении украинца подозревают иностранца - РИА Новости, 24.02.2026
23:59 24.02.2026
Полиция Бали заявила, что в похищении украинца подозревают иностранца
Полиция Бали заявила, что в похищении украинца подозревают иностранца - РИА Новости, 24.02.2026
Полиция Бали заявила, что в похищении украинца подозревают иностранца
Подозреваемый в предполагаемом похищении украинца Игоря Комарова на Бали является иностранцем, а не местным жителем, заявила полиция острова. РИА Новости, 24.02.2026
Полиция Бали заявила, что в похищении украинца подозревают иностранца

На Бали полиция заявила, что в похищении украинца подозревают иностранца

ДЖАКАРТА, 24 фев - РИА Новости. Подозреваемый в предполагаемом похищении украинца Игоря Комарова на Бали является иностранцем, а не местным жителем, заявила полиция острова.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что двое украинцев были похищены около недели назад на индонезийском острове Бали. По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского. За освобождение одного из похищенных требуют крупный выкуп. По предварительным данным, речь может идти об украинце Игоре Комарове. В соцсетях появилось видео с ним, на кадрах он сильно избит и просит заплатить выкуп. Судьба второго похищенного, по словам источника, пока не известна. По одной из версий, он сбежал.
"Полиция не хочет строить предположения о причастности мафии или конкретном мотиве до задержания преступника. Сейчас основное внимание уделяется спасению жертвы и установлению личности преступников на основе имеющихся зацепок. Мы пока не знаем точной связи, мы знаем лишь то, что подозреваемый - иностранец", - заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали, старший комиссар Ариасанди. Его словам приводит портал Tribun Bali.
Старший комиссар также призвал общественность сохранять спокойствие и "не поддаваться провокациям, широко распространяемым в социальных сетях, относительно мотивов похищения".
"Дело все еще находится в стадии интенсивного расследования для установления личностей преступников", - отметил Ариасанди, добавив, что полиция "привержена скорейшему раскрытию этого дела, чтобы сохранить имидж Бали как безопасного и привлекательного направления для иностранных туристов".
Заголовок открываемого материала