Полиция Бали подтвердила информацию о пропаже украинца

ДЖАКАРТА, 24 фев - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали подтвердила, что получила сообщение о пропаже и предположительном похищении гражданина Украины Игоря Комарова, уже допрошены 10 свидетелей, сообщает портал Tribun Bali

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что двое украинцев были похищены около недели назад на индонезийском острове Бали . По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского . За освобождение одного из похищенных требуют крупный выкуп. По предварительным данным, речь может идти об украинце Игоре Комарове. В соцсетях появилось видео с ним, на кадрах он сильно избит и просит заплатить выкуп. Судьба второго похищенного, по словам источника, пока не известна. По одной из версий, он сбежал.

Глава отдела по связям с общественностью полиции Бали, старший комиссар Ариасанди, подтвердил получение официального сообщения о пропаже гражданина Украины Комарова - о предполагаемом похищении было заявлено 15 февраля.

"Сообщение поступило от одного из друзей жертвы, который находился на месте происшествия, когда произошло предполагаемое нападение и похищение", - заявил старший комиссар Ариасанди.

Согласно показаниям свидетеля, инцидент произошёл вечером в воскресенье, 15 февраля 2026 года, около 23.30 по местному времени (18.30 мск). Пострадавший вместе с двумя друзьями передвигался на скутерах. В какой-то момент свидетель выехал вперёд, однако, оглянувшись, заметил, что Комаров и сопровождавший его человек исчезли из поля зрения.

Вернувшись назад для проверки, он обнаружил признаки нападения группы неизвестных лиц.

"На месте происшествия свидетель нашёл личные вещи пострадавшего — мобильный телефон, сумку и кошелёк. Они были изъяты в качестве вещественных доказательств и переданы полиции", - уточнил Ариасанди.

По его словам, на сегодняшний день следователи допросили около 10 свидетелей. Полиция также изъяла несколько записей с камер видеонаблюдения в районе Джимбарана, чтобы отследить передвижения преступника.