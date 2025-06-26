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"Сбер" назвал Днепропетровск столицей мошенников - РИА Новости, 26.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:00 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/moshenniki-2025476918.html
"Сбер" назвал Днепропетровск столицей мошенников
"Сбер" назвал Днепропетровск столицей мошенников - РИА Новости, 26.06.2025
"Сбер" назвал Днепропетровск столицей мошенников
Днепропетровск стал столицей мошеннических колл-центров, сегодня их там насчитывается более 350, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T03:00:00+03:00
2025-06-26T03:00:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
днепропетровск
украина
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Днепропетровск стал столицей мошеннических колл-центров, сегодня их там насчитывается более 350, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Столица мошеннических колл-центров, которые работают против России, сегодня находятся в городе Днепропетровске, или, как его сейчас называют на Украине, город Днепр… Мы насчитываем примерно около 350-400 колл-центров в настоящее время в Днепре", - сказал он. По словам Кузнецова, мошенникам помогают власти Украины, предоставляя помещения и сервисы. Кроме того, в Днепропетровской области проживает население, которое говорит по-русски с минимальным акцентом. "Если взять, например, западные области Украины, то даже если они разговаривают на русском языке, акцент сразу читаемый. И это на самом деле является главным триггером для успешной работы хакера либо телефонного мошенника в подобного рода колл-центрах", - отметил зампред правления Сбербанка. По его словам, мошеннические колл-центры не уменьшили своей эффективности, хотя их количество несколько сократилось. "То есть, видимо, в конкуренции те, кто был менее профессиональный, они потихонечку исчезли, либо перетекли, соединились, объединились с более крупными", - сказал топ-менеджер банка. Также Кузнецов отметил, что все колл-центры имеют хорошо организованную инфраструктуру, свои системы управления они покупают на централизованных сервисах. "Эти сервисы и CRM-системы находятся на территории уже других государств, в том числе на территории европейских государств. Мы их видели и в Голландии, и в Германии. Поэтому организация совершения преступления имеет уже такой высокотехнологичный привкус", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250625/mvd-2025321126.html
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экономика, технологии, днепропетровск, украина, россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Днепропетровск, Украина, Россия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Сбер
"Сбер" назвал Днепропетровск столицей мошенников

Кузнецов: Днепропетровск стал столицей мошенников, в нем более 350 колл-центров

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Днепропетровск стал столицей мошеннических колл-центров, сегодня их там насчитывается более 350, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Столица мошеннических колл-центров, которые работают против России, сегодня находятся в городе Днепропетровске, или, как его сейчас называют на Украине, город Днепр… Мы насчитываем примерно около 350-400 колл-центров в настоящее время в Днепре", - сказал он.
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По словам Кузнецова, мошенникам помогают власти Украины, предоставляя помещения и сервисы. Кроме того, в Днепропетровской области проживает население, которое говорит по-русски с минимальным акцентом.
"Если взять, например, западные области Украины, то даже если они разговаривают на русском языке, акцент сразу читаемый. И это на самом деле является главным триггером для успешной работы хакера либо телефонного мошенника в подобного рода колл-центрах", - отметил зампред правления Сбербанка.
По его словам, мошеннические колл-центры не уменьшили своей эффективности, хотя их количество несколько сократилось. "То есть, видимо, в конкуренции те, кто был менее профессиональный, они потихонечку исчезли, либо перетекли, соединились, объединились с более крупными", - сказал топ-менеджер банка.
Также Кузнецов отметил, что все колл-центры имеют хорошо организованную инфраструктуру, свои системы управления они покупают на централизованных сервисах. "Эти сервисы и CRM-системы находятся на территории уже других государств, в том числе на территории европейских государств. Мы их видели и в Голландии, и в Германии. Поэтому организация совершения преступления имеет уже такой высокотехнологичный привкус", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииДнепропетровскУкраинаРоссияСтанислав КузнецовСбербанк РоссииСбер
 
 
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