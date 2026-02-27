На Бали нашли расчлененное тело, которое может принадлежать украинцу

ДЖАКАРТА, 27 фев — РИА Новости. На индонезийском острове Бали обнаружено расчленённое человеческое тело, останки, предположительно, могут принадлежать ранее похищенному гражданину Украины Игорю Комарову, заявила полиция острова.

Фрагменты тела были обнаружены в четверг в устье реки Вос в районе пляжа Кетевел округа Сукавати (регентство Гианьяр). Обнаружил их местный житель во время утренней пробежки, после чего информация была передана полиции.

Как заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Ария Сэнди, следствие рассматривает версию возможной связи находки с делом о похищении гражданина Украины

"Появилась информация о пропавшем человеке и деле о похищении, поэтому мы координируемся с семьёй для проведения сравнения ДНК с найденными останками", — заявил полицейский.

По данным полиции, образцы ДНК планируется сопоставить с материалами родственников гражданина Украины. Правоохранители подчёркивают, что личность погибшего пока не установлена.

Отмечается, что останки находились в состоянии сильного разложения, что не позволяет визуально определить пол или гражданство погибшего без проведения судебно-медицинской экспертизы.