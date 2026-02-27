Рейтинг@Mail.ru
На Бали нашли расчлененное тело, которое может принадлежать украинцу
11:50 27.02.2026 (обновлено: 12:42 27.02.2026)
На Бали нашли расчлененное тело, которое может принадлежать украинцу
На Бали нашли расчлененное тело, которое может принадлежать украинцу - РИА Новости, 27.02.2026
На Бали нашли расчлененное тело, которое может принадлежать украинцу
На индонезийском острове Бали обнаружено расчленённое человеческое тело, останки, предположительно, могут принадлежать ранее похищенному гражданину Украины... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
украина
бали
игорь комаров
владимир зеленский
2026
Новости
в мире, украина, бали, игорь комаров, владимир зеленский
В мире, Украина, Бали, Игорь Комаров, Владимир Зеленский
На Бали нашли расчлененное тело, которое может принадлежать украинцу

На Бали нашли расчлененное тело, которое может принадлежать пропавшему украинцу

© Фото : Полиция ГианьяраМесто обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали
Место обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Полиция Гианьяра
Место обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали
ДЖАКАРТА, 27 фев — РИА Новости. На индонезийском острове Бали обнаружено расчленённое человеческое тело, останки, предположительно, могут принадлежать ранее похищенному гражданину Украины Игорю Комарову, заявила полиция острова.
Фрагменты тела были обнаружены в четверг в устье реки Вос в районе пляжа Кетевел округа Сукавати (регентство Гианьяр). Обнаружил их местный житель во время утренней пробежки, после чего информация была передана полиции.
Как заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Ария Сэнди, следствие рассматривает версию возможной связи находки с делом о похищении гражданина Украины.
"Появилась информация о пропавшем человеке и деле о похищении, поэтому мы координируемся с семьёй для проведения сравнения ДНК с найденными останками", — заявил полицейский.
По данным полиции, образцы ДНК планируется сопоставить с материалами родственников гражданина Украины. Правоохранители подчёркивают, что личность погибшего пока не установлена.
Отмечается, что останки находились в состоянии сильного разложения, что не позволяет визуально определить пол или гражданство погибшего без проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что двое украинцев были похищены на индонезийском острове Бали 15 февраля. По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского. За освобождение одного из похищенных требуют крупный выкуп. По предварительным данным, речь может идти об украинце Игоре Комарове. В соцсетях появилось видео с ним, на кадрах он сильно избит и просит заплатить выкуп. Судьба второго похищенного, по словам источника, пока не известна. По одной из версий, он сбежал.
В миреУкраинаБалиИгорь КомаровВладимир Зеленский
 
 
