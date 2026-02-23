https://ria.ru/20260223/bali-2076170790.html
На Бали начались рейды после похищения куратора украинских мошенников
На Бали начались рейды после похищения куратора украинских мошенников
На Бали начались рейды после похищения куратора украинских мошенников
Полиция индонезийского острова Бали начала массовые проверки автомобилей из-за предполагаемого похищения гражданина Украины Игоря Комарова, который,...
На Бали начались рейды после похищения куратора украинских мошенников
Denpost: на Бали расследуют похищение куратора колл-центров из Украины
ДЖАКАРТА, 23 фев - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали начала массовые проверки автомобилей из-за предполагаемого похищения гражданина Украины Игоря Комарова, который, предположительно, курировал деятельность мошеннических колл-центров, информирует портал Denpost.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что двое украинцев были похищены около недели назад на индонезийском острове Бали
По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского
За освобождение одного из похищенных требуют крупный выкуп. По предварительным данным, речь может идти об украинце Игоре Комарове. В соцсетях появилось видео с ним, на кадрах он сильно избит и просит заплатить выкуп. Судьба второго похищенного, по словам источника, пока не известна. По одной из версий, он сбежал.
«
"Рейд полиции был организован в связи с сообщениями о предполагаемом похищении иностранного гражданина, произошедшем на территории юрисдикции полиции Южной Куты… Сообщается, что пропавшим является 28-летний гражданин Украины Игорь Комаров", - говорится в публикации портала.
По его данным, в ходе рейда сотрудники полиции досмотрели 120 автомобилей и 50 мотоциклов.
«
"По итогам проверки подозреваемые лица или транспортные средства, связанные с предполагаемым похищением, обнаружены не были", - уточняется в материале.
Представитель полиции Гианьяра Ипда И Густи Нгурах Суардита заявил, что правоохранительные органы "продолжат усиленное патрулирование" и профилактические мероприятия для поддержания общественного порядка, особенно в связи с резонансными инцидентами на территории провинции Бали.