На Бали начались рейды после похищения куратора украинских мошенников

"Рейд полиции был организован в связи с сообщениями о предполагаемом похищении иностранного гражданина, произошедшем на территории юрисдикции полиции Южной Куты… Сообщается, что пропавшим является 28-летний гражданин Украины Игорь Комаров", - говорится в публикации портала.

По его данным, в ходе рейда сотрудники полиции досмотрели 120 автомобилей и 50 мотоциклов.

"По итогам проверки подозреваемые лица или транспортные средства, связанные с предполагаемым похищением, обнаружены не были", - уточняется в материале.

Представитель полиции Гианьяра Ипда И Густи Нгурах Суардита заявил, что правоохранительные органы "продолжат усиленное патрулирование" и профилактические мероприятия для поддержания общественного порядка, особенно в связи с резонансными инцидентами на территории провинции Бали.