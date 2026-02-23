Рейтинг@Mail.ru
На Бали начались рейды после похищения куратора украинских мошенников - РИА Новости, 23.02.2026
07:55 23.02.2026
На Бали начались рейды после похищения куратора украинских мошенников
На Бали начались рейды после похищения куратора украинских мошенников - РИА Новости, 23.02.2026
На Бали начались рейды после похищения куратора украинских мошенников
Полиция индонезийского острова Бали начала массовые проверки автомобилей из-за предполагаемого похищения гражданина Украины Игоря Комарова, который,... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T07:55:00+03:00
2026-02-23T07:55:00+03:00
в мире
бали
украина
игорь комаров
владимир зеленский
бали
украина
в мире, бали, украина, игорь комаров, владимир зеленский
В мире, Бали, Украина, Игорь Комаров, Владимир Зеленский
На Бали начались рейды после похищения куратора украинских мошенников

Denpost: на Бали расследуют похищение куратора колл-центров из Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 23 фев - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали начала массовые проверки автомобилей из-за предполагаемого похищения гражданина Украины Игоря Комарова, который, предположительно, курировал деятельность мошеннических колл-центров, информирует портал Denpost.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что двое украинцев были похищены около недели назад на индонезийском острове Бали. По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского. За освобождение одного из похищенных требуют крупный выкуп. По предварительным данным, речь может идти об украинце Игоре Комарове. В соцсетях появилось видео с ним, на кадрах он сильно избит и просит заплатить выкуп. Судьба второго похищенного, по словам источника, пока не известна. По одной из версий, он сбежал.
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
На Бали ищут украинцев, подозреваемых в связи с мошенническими кол-центрами
21 февраля, 22:27
«
"Рейд полиции был организован в связи с сообщениями о предполагаемом похищении иностранного гражданина, произошедшем на территории юрисдикции полиции Южной Куты… Сообщается, что пропавшим является 28-летний гражданин Украины Игорь Комаров", - говорится в публикации портала.
По его данным, в ходе рейда сотрудники полиции досмотрели 120 автомобилей и 50 мотоциклов.
«
"По итогам проверки подозреваемые лица или транспортные средства, связанные с предполагаемым похищением, обнаружены не были", - уточняется в материале.
Представитель полиции Гианьяра Ипда И Густи Нгурах Суардита заявил, что правоохранительные органы "продолжат усиленное патрулирование" и профилактические мероприятия для поддержания общественного порядка, особенно в связи с резонансными инцидентами на территории провинции Бали.
Вид на храм Танах Лот, Бали - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Индонезии заявили, что преступники всего мира пытаются спрятаться на Бали
15 февраля, 10:44
 
В миреБалиУкраинаИгорь КомаровВладимир Зеленский
 
 
