https://ria.ru/20260217/tsska-2075056983.html
ЦСКА уступил "Ладе" и прервал серию побед в КХЛ
ЦСКА уступил "Ладе" и прервал серию побед в КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
ЦСКА уступил "Ладе" и прервал серию побед в КХЛ
Московский ЦСКА на выезде уступил тольяттинской "Ладе" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T20:26:00+03:00
2026-02-17T20:26:00+03:00
2026-02-17T20:31:00+03:00
хоккей
спорт
томаш юрчо
сергей калинин
колби уильямс
лада
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755105233_1429:212:2838:1005_1920x0_80_0_0_2240c4095dd4a21627975f6cddf76c96.jpg
https://ria.ru/20260217/kkhl-2075052852.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755105233_1331:207:2838:1338_1920x0_80_0_0_da3c7403e2b5d7d327a546a20b3d9cbf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, томаш юрчо, сергей калинин, колби уильямс, лада, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Томаш Юрчо, Сергей Калинин, Колби Уильямс, Лада, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
ЦСКА уступил "Ладе" и прервал серию побед в КХЛ
ЦСКА уступил "Ладе" и прервал серию из восьми побед в КХЛ