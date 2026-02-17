Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА уступил "Ладе" и прервал серию побед в КХЛ
Хоккей
 
20:26 17.02.2026 (обновлено: 20:31 17.02.2026)
ЦСКА уступил "Ладе" и прервал серию побед в КХЛ
ЦСКА уступил "Ладе" и прервал серию побед в КХЛ
Московский ЦСКА на выезде уступил тольяттинской "Ладе" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.02.2026
хоккей
спорт
томаш юрчо
сергей калинин
колби уильямс
лада
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, томаш юрчо, сергей калинин, колби уильямс, лада, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Томаш Юрчо, Сергей Калинин, Колби Уильямс, Лада, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
ЦСКА уступил "Ладе" и прервал серию побед в КХЛ

ЦСКА уступил "Ладе" и прервал серию из восьми побед в КХЛ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде уступил тольяттинской "Ладе" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Колби Уильямс (54-я минута) и Томаш Юрчо (56). У гостей отличился Сергей Калинин (48).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Лада
2 : 1
ЦСКА
13:53 • Колби Уильямс
(Riley Sawchuk)
15:13 • Томаш Юрчо
(Алекс Коттон, Андрей Чивилев)
07:52 • Сергей Калинин
(Дмитрий Саморуков, Мак Холлоуэлл)
Календарь Турнирная таблица История встреч
ЦСКА (70 очков), занимающий четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, прервал серию из восьми побед и не смог досрочно обеспечить себе выход в плей-офф КХЛ. "Лада" (41) идет на предпоследней, 19-й строчке на Западе.
В следующем матче "Лада" примет казанский "Ак Барс" 19 февраля. ЦСКА 21 февраля в гостях сыграет с петербургским СКА.
ХоккейСпортТомаш ЮрчоСергей КалининКолби УильямсЛадаЦСКАКХЛ 2025-2026
 
