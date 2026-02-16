Синоптики назвали сроки прихода тепла и солнца в Москву

Молодые люди на Чистопрудном бульваре в Москве

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На прошлой неделе сугробы в столице достигли рекордных 65 сантиметров, циклон накрыл город так, что его было видно даже из космоса. Но самое интересное — впереди.

Когда уже можно убирать пуховики? И чего ждать от конца февраля и начала весны?

Космический циклон

Снегопад, накрывший Москву в середине февраля, стал одним из самых мощных за зиму. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил , что высота снежного покрова на опорной метеостанции ВДНХ выросла с 48 до 57 сантиметров. В центре столицы, на Балчуге, сугробы достигли 65 сантиметров.

© Фото : Роскосмос Снежный циклон над Москвой © Фото : Роскосмос Снежный циклон над Москвой

Больше всего снега выпало в Подмосковье: в Черустях — 68 сантиметров, Коломне — 67, Кашире — 65.

"Роскосмос" даже опубликовал фотографию снежного циклона над Москвой, сделанную спутниками "Электро-Л". На снимке видно, как огромная масса облаков накрыла весь регион.

Как снегопады влияют на животных

Обильные снегопады создают проблемы не только людям. Старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов рассказал , что мелкие птицы и грызуны не могут извлечь запасенную на зиму еду из-за большого количества снега.

"Со снегопадами, собственно, две проблемы — это сложность перемещения и то, что меньше становится доступной еды. <...> Есть птицы или белки, которые прячут еду летом или осенью, а зимой как-то нужно еду извлекать. Когда много снега, соответственно, еда становится труднодоступной", — объяснил ученый.

Из-за этого животные перемещаются ближе к человеку. Мелкие птицы, например серые куропатки, чаще оказываются рядом с обочинами дорог. В деревнях и на окраинах городов проще найти мышей и грызунов, которых из-под глубокого снега извлечь невозможно.

Но близость к дорогам опасна. "Они движутся "по транспорту", понятно, что больше животных рядом с дорогами, они чаще будут попадать под колеса. Или сами гибнуть, или (создавать) столкновение, которое в том числе опасно для человека, если это лось, косуля", — отметил Квартальнов.

Когда выглянет солнце

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что солнце в разрывах облаков может появиться только в середине недели: "Не то чтобы солнечная погода, а солнце в разрывах облаков может появиться в середине недели — примерно вторник-среда".

Правда, синоптик подчеркнул, что его не будет очень много. Так что рассчитывать на яркие солнечные дни пока рано.

Что обещают синоптики

Самые холодные дни позади. Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", что морозы ослабевают: "Уже не будет 25-градусных морозов. Температура по ночам будет в пределах минус 14-16 градусов. А днем — в районе минус десяти".

С четверга, как пояснил метеоролог, воздух начнет поступать не с севера, из полярных регионов, а с юга. Ложбина низкого давления перемещается с запада и будет оттеснять морозную погоду на восток страны. Температура начнет повышаться: по ночам минус пять — десять градусов, днем около нуля. Вильфанд допускает, что возможны даже плюсовые температуры.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подтвердил : "Самый холодный период февраля в Центральной России завершается, и впереди жителей региона ждет исключительно мягкий финал зимы".

Правда, есть нюанс. В начале следующей недели "репетиция весны" может продлиться всего два-три дня, после чего зима ненадолго вернется . Но вторая половина февраля все равно будет теплее обычного.

Новая опасность с приходом тепла

С приходом оттепели появляется новая проблема. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила : "Опасность представляют сход снежных масс с крыш, образование и падение сосулек".

Поэтому стоит быть осторожнее, проходя мимо зданий, и не парковать машины под козырьками.

Главный вопрос: когда же весна?

Роман Вильфанд напомнил , что март в наших широтах — еще зимний месяц. Возможны и периоды похолодания, и снег.

"Весна — это ледоход, сход снежного покрова. Все это гарантированно происходит в первой декаде апреля", — уточнил метеоролог. Обычно в конце февраля — начале марта самые высокие сугробы. В конце марта высота снега может составлять до 20 сантиметров. А в этом году снега много, поэтому таять он будет довольно долго", — уточнил метеоролог.