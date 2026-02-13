Синоптик рассказал, когда в Москве появится солнце

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Солнце в разрывах облаков может появиться в Москве в середине следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик подчеркнул, что его не будет очень много.