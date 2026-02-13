https://ria.ru/20260213/moskva-2074101837.html
Синоптик рассказал, когда в Москве появится солнце
Солнце в разрывах облаков может появиться в Москве в середине следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 13.02.2026
Леус: солнце может появиться в Москве в середине следующей недели