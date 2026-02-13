Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве появится солнце - РИА Новости, 13.02.2026
10:45 13.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве появится солнце
Синоптик рассказал, когда в Москве появится солнце
Солнце в разрывах облаков может появиться в Москве в середине следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
2026
Синоптик рассказал, когда в Москве появится солнце

Леус: солнце может появиться в Москве в середине следующей недели

Прогулочный теплоход на Москве-реке
Прогулочный теплоход на Москве-реке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Прогулочный теплоход на Москве-реке. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Солнце в разрывах облаков может появиться в Москве в середине следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Не то чтобы солнечная погода, а солнце в разрывах облаков может появиться в середине следующей недели, примерно вторник-среда", - рассказал Леус.
Синоптик подчеркнул, что его не будет очень много.
