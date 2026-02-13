https://ria.ru/20260213/moskva-2074093907.html
Сугробы в Москве выросли до 65 сантиметров
Сугробы в Москве выросли до 65 сантиметров - РИА Новости, 13.02.2026
Сугробы в Москве выросли до 65 сантиметров
Высота сугробов в Москве в пятницу достигла 65 сантиметров, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T10:00:00+03:00
2026-02-13T10:00:00+03:00
2026-02-13T10:00:00+03:00
москва
коломна
кашира
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151367/52/1513675242_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_556d5358398e3306f85a6c5506b5d66e.jpg
https://ria.ru/20260210/vilfand-2073379661.html
москва
коломна
кашира
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151367/52/1513675242_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df680b985fa2bef8f6c8a5b1b91d64c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коломна, кашира, евгений тишковец, погода
Москва, Коломна, Кашира, Евгений Тишковец, Погода
Сугробы в Москве выросли до 65 сантиметров
Высота сугробов в Москве в пятницу достигла 65 сантиметров