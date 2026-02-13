Рейтинг@Mail.ru
Сугробы в Москве выросли до 65 сантиметров - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/moskva-2074093907.html
Сугробы в Москве выросли до 65 сантиметров
Сугробы в Москве выросли до 65 сантиметров - РИА Новости, 13.02.2026
Сугробы в Москве выросли до 65 сантиметров
Высота сугробов в Москве в пятницу достигла 65 сантиметров, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T10:00:00+03:00
2026-02-13T10:00:00+03:00
москва
коломна
кашира
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151367/52/1513675242_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_556d5358398e3306f85a6c5506b5d66e.jpg
https://ria.ru/20260210/vilfand-2073379661.html
москва
коломна
кашира
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151367/52/1513675242_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df680b985fa2bef8f6c8a5b1b91d64c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, коломна, кашира, евгений тишковец, погода
Москва, Коломна, Кашира, Евгений Тишковец, Погода
Сугробы в Москве выросли до 65 сантиметров

Высота сугробов в Москве в пятницу достигла 65 сантиметров

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Высота сугробов в Москве в пятницу достигла 65 сантиметров, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что в столице за сутки выпало порядка 15% месячной нормы осадков.
«
"Высота снежного покрова в Москве на опорной метеостанции ВДНХ увеличилась с 48 до 57 сантиметров. В центре мегаполиса, на Балчуге, сугробы 65 сантиметров, МГУ – 62 сантиметров, Тушино – 64 сантиметров", - сказал Тишковец.
Он отметил, что больше всего снега в Черустях – 68 сантиметров, Коломне – 67 сантиметров и Кашире - 65 сантиметров.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Вильфанд объяснил, почему потепление не принесет москвичам радость
10 февраля, 10:15
 
МоскваКоломнаКашираЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала