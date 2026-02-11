https://ria.ru/20260211/zima-2073788534.html
Москвичам пообещали мягкий финал зимы
Мягкий финал зимы ждет москвичей и жителей Центральной России, сообщил в среду РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мягкий финал зимы ждет москвичей и жителей Центральной России, сообщил в среду РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Самый холодный период февраля в Центральной России завершается, и впереди жителей региона ждет исключительно мягкий финал зимы", - рассказал Тишковец
По его словам, первая оттепель может прийти в столицу уже к вечеру четверга, однако в начале следующей недели репетиция весны в течение двух-трех суток завершится, и зима вновь вернет свои позиции.
Вторая половина февраля прогнозируется на несколько градусов теплее средних параметров метеостатистики, дефицита осадков не будет.