Москвичам пообещали мягкий финал зимы - РИА Новости, 12.02.2026
23:59 11.02.2026 (обновлено: 00:03 12.02.2026)
Москвичам пообещали мягкий финал зимы
Мягкий финал зимы ждет москвичей и жителей Центральной России, сообщил в среду РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Горожане гуляют около Новодевичего монастыря в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Горожане гуляют около Новодевичего монастыря в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мягкий финал зимы ждет москвичей и жителей Центральной России, сообщил в среду РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Самый холодный период февраля в Центральной России завершается, и впереди жителей региона ждет исключительно мягкий финал зимы", - рассказал Тишковец.
По его словам, первая оттепель может прийти в столицу уже к вечеру четверга, однако в начале следующей недели репетиция весны в течение двух-трех суток завершится, и зима вновь вернет свои позиции.
Вторая половина февраля прогнозируется на несколько градусов теплее средних параметров метеостатистики, дефицита осадков не будет.
Люди на Красной площади в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура
6 февраля, 11:16
 
