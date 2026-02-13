https://ria.ru/20260213/roskosmos-2074081969.html
"Роскосмос" показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале фотографию снежного циклона над Москвой. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:08:00+03:00
москва
космос
Новости
ru-RU
