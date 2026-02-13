Рейтинг@Mail.ru
09:08 13.02.2026 (обновлено: 16:21 13.02.2026)
"Роскосмос" показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
"Роскосмос" показал, как выглядит снежный циклон над Москвой
"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале фотографию снежного циклона над Москвой. РИА Новости, 13.02.2026
москва, роскосмос, гидрометцентр, общество, космос
Москва, Роскосмос, Гидрометцентр, Общество, Космос
© Фото : РоскосмосСнежный циклон над Москвой
Снежный циклон над Москвой - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Роскосмос
Снежный циклон над Москвой
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале фотографию снежного циклона над Москвой.
"Столицу накрыл циклон и принес с собой сильный снегопад", — говорится в посте.
Снимок сделан спутниками "Роскосмоса". Как уточнили в госкорпорации, аппараты "Электро-Л" могут оперативно передавать данные о погоде, помогают составлять краткосрочные прогнозы и изучать состояние водоемов, а также проводить мониторинг условий для полетов авиации.
По прогнозу Гидрометцентра, снегопад продлится до конца выходных и может возобновиться 16 февраля. В Москве действует желтый уровень погодной опасности.
Мужчина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
