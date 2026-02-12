Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, какие животные страдают из-за снегопадов - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/snegopad-2073941856.html
Ученый рассказал, какие животные страдают из-за снегопадов
Ученый рассказал, какие животные страдают из-за снегопадов - РИА Новости, 12.02.2026
Ученый рассказал, какие животные страдают из-за снегопадов
Мелкие птицы и грызуны в сильные снегопады не могут извлечь запасенную еду на зиму из-за большого количества снега и сложности передвижения, сообщил РИА Новости РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:54:00+03:00
2026-02-12T15:54:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758713393_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_7400fd0ed0ef31eba4deb51809b9ba3c.jpg
https://ria.ru/20260207/zima-2072854824.html
https://ria.ru/20260212/moskva-2073912301.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758713393_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_d08586f71ad59bcea0472666f4c5c3a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Ученый рассказал, какие животные страдают из-за снегопадов

РИА Новости: ученый Квартальнов рассказал, что грызуны страдают из-за снегопадов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мелкие птицы и грызуны в сильные снегопады не могут извлечь запасенную еду на зиму из-за большого количества снега и сложности передвижения, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.
«
"Со снегопадами, собственно, две проблемы - это сложность перемещения и то, что меньше становится доступной еды. У многих животных еда зимой все равно остается на земле. Есть птицы или белки, которые прячут еду летом или осенью, а зимой как-то нужно еду извлекать. Когда много снега, соответственно, еда становится труднодоступной, передвижение тоже очень сильно замедляется, и поэтому многие животные, они вот после таких обильных снегопадов, перемещаются ближе к человеку, или к жилью, или к дорогам", - рассказал Квартальнов.
Люди у Ростокинского акведука в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Ученый рассказал, к чему может привести снежная зима в Москве
7 февраля, 09:30
Он отметил, что это места, где меньше снега, где люди убираются, или снег чаще сдувается, как, например, по наступям железных дорог. Также животные ищут места, где человек может оставлять какую-то специальную еду или просто животные могут ее находить. "На самом деле это для подавляющего большинства животных, у которых еда не связана с тем, что можно найти на деревьях или в водоемах", - добавил Квартальнов.
Ученый подчеркнул, что мелкие птицы чаще оказываются рядом с обочинами дорог, как, например, серые куропатки. Серые куропатки - это куриные птицы, которые остаются на зиму. В такую погоду их чаще можно видеть или на окраинах деревень и городов, или по обочинам автомобильных дорог. В тех же деревнях, например, или по окраинам городов, даже в парках проще найти мышей, грызунов, которых просто так из-под глубокого снега извлечь невозможно.
"Животные чаще будут попадать под машины, они движутся "по транспорту", понятно, что больше животных рядом с дорогами, они чаще будут попадать под колеса. Или сами гибнуть или (создавать - ред.) столкновение, которое в том числе опасно для человека, если это лось, косуля. Главное то, что рядом с человеком больше еды, меньше снега... В условиях, когда снега очень много, им тяжелее и приходится этот страх перебарывать", - добавил Квартальнов.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Москвичам посоветовали использовать метро на фоне снегопада
Вчера, 14:23
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала