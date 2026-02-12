Ученый рассказал, какие животные страдают из-за снегопадов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мелкие птицы и грызуны в сильные снегопады не могут извлечь запасенную еду на зиму из-за большого количества снега и сложности передвижения, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.

« "Со снегопадами, собственно, две проблемы - это сложность перемещения и то, что меньше становится доступной еды. У многих животных еда зимой все равно остается на земле. Есть птицы или белки, которые прячут еду летом или осенью, а зимой как-то нужно еду извлекать. Когда много снега, соответственно, еда становится труднодоступной, передвижение тоже очень сильно замедляется, и поэтому многие животные, они вот после таких обильных снегопадов, перемещаются ближе к человеку, или к жилью, или к дорогам", - рассказал Квартальнов.

Он отметил, что это места, где меньше снега, где люди убираются, или снег чаще сдувается, как, например, по наступям железных дорог. Также животные ищут места, где человек может оставлять какую-то специальную еду или просто животные могут ее находить. "На самом деле это для подавляющего большинства животных, у которых еда не связана с тем, что можно найти на деревьях или в водоемах", - добавил Квартальнов.

Ученый подчеркнул, что мелкие птицы чаще оказываются рядом с обочинами дорог, как, например, серые куропатки. Серые куропатки - это куриные птицы, которые остаются на зиму. В такую погоду их чаще можно видеть или на окраинах деревень и городов, или по обочинам автомобильных дорог. В тех же деревнях, например, или по окраинам городов, даже в парках проще найти мышей, грызунов, которых просто так из-под глубокого снега извлечь невозможно.