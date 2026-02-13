Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили об опасности падения снега и сосулек с крыш - РИА Новости, 13.02.2026
13:30 13.02.2026
Москвичей предупредили об опасности падения снега и сосулек с крыш
Москвичей предупредили об опасности падения снега и сосулек с крыш
В связи с оттепелью в Москве возможна опасность падения снега и сосулек с крыш в пятницу и субботу, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро
Москвичей предупредили об опасности падения снега и сосулек с крыш

РИА Новости: Позднякова предупредила москвичей об опасности падения снега с крыш

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В связи с оттепелью в Москве возможна опасность падения снега и сосулек с крыш в пятницу и субботу, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Температура уже достигла оттепели... Сегодня и завтра опасность представляет сход снежных масс с крыш и образование и падение сосулек", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в пятницу осадки в виде мелкого снега с дождем могут приниматься в течение всего дня.
Прогулочный теплоход на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве появится солнце
