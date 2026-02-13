https://ria.ru/20260213/moskva-2074156154.html
Москвичей предупредили об опасности падения снега и сосулек с крыш
В связи с оттепелью в Москве возможна опасность падения снега и сосулек с крыш в пятницу и субботу, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро РИА Новости, 13.02.2026
общество
москва
татьяна позднякова
снегопад в москве
погода
