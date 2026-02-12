"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм" в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Манчестер Сити" нанес крупное поражение "Фулхэму" в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Антуан Семеньо (24-я минута), Нико О'Райли (30) и Эрлинг Холанд (39).
24’ • Антуан Семеньо
30’ • Nico O'Reilly
(Антуан Семеньо)
39’ • Эрлинг Холанд
"Манчестер Сити" (53 очка) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на три очка отставая от лидирующего лондонского "Арсенала" (56), который в четверг сыграет с "Брентфордом". "Фулхэм" (34) занимает 12-ю строчку.
В следующем матче "Манчестер Сити" примет "Ньюкасл" 21 февраля, "Фулхэм" на следующий день в гостях сыграет с "Сандерлендом".
Результаты других матчей:
"Астон Вилла" - "Брайтон" - 1:0;
"Кристал Пэлас" - "Бернли" - 2:3;
"Нотингем Форест" - "Вулверхэмптон" - 0:0.
