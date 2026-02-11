Рейтинг@Mail.ru
Почему российские туристы массово отказываются от отдыха в Таиланде - РИА Новости, 11.02.2026
17:42 11.02.2026
Почему российские туристы массово отказываются от отдыха в Таиланде
Почему российские туристы массово отказываются от отдыха в Таиланде
Почему российские туристы массово отказываются от отдыха в Таиланде

© Фото : Anantara Hua Hin Resort & SpaВид на корпуса пятизвездочного отеля Anantara Hua Hin Resort & Spa
© Фото : Anantara Hua Hin Resort & Spa
Вид на корпуса пятизвездочного отеля Anantara Hua Hin Resort & Spa
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Контантин Белов. Тропический рай стал зоной повышенного риска для приезжих. За последние недели стало известно о нескольких громких инцидентах, связанных с россиянами в Таиланде. Как уберечь себя от беды на отдыхе?

Главные враги

Причины травм и несчастных случаев разнообразны. Посол России в Таиланде Евгений Томихин не первый год перечисляет следующие: от естественных по состоянию здоровья, нужно учитывать жаркий тропический климат плюс, к сожалению, временами неумеренное потребление алкогольных напитков во время отдыха, до фактов суицида. Однако немало случаев гибели произошло в результате ДТП.
Среди конкретных поведенческих ошибок, которые становятся роковыми. следующие: игнорирование правил дорожного движения, отказ от шлемов при аренде мотоциклов, а также отсутствие надежной медицинской страховки на весь срок пребывания.
© РИА Новости / Павел Львов
Дорожное движение в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет
© РИА Новости / Павел Львов
Дорожное движение в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет
По данным таиландских властей, в 2025 году в ДТП в стране погибли более 12 тысяч человек, включая пятерых россиян, еще около 1,3 тысячи граждан Российской Федерации получили травмы. При этом около 80 процентов аварий происходят с участием мотоциклов — самого популярного и самого опасного транспорта у туристов.

Трагедия на Пхукете

Статистика мгновенно материализуется в конкретных случаях. Девятого февраля 2026 года на популярном пляже Карон на Пхукете рейсовый микроавтобус сбил 39-летнего россиянина Александра Бондаренко, когда тот переходил дорогу у набережной. Пострадавший с тяжелейшими травмами был доставлен в больницу, но врачи оказались бессильны.
Примечательно, что медицинские тесты показали: водитель в момент наезда не находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Ему предъявлены обвинения в неосторожном вождении, повлекшем смерть.
CC BY 2.0 / shankar s.
Карон Вью Поинт
CC BY 2.0 / shankar s. / shankar s.FollowThree beaches from the Karon Viewpoint in Phuket
Карон Вью Поинт

"Дикие" пляжи и неочевидная опасность

Помимо дорог, огромную опасность представляет море. Отдельно предупреждают об угрозе утопления, особенно на острове Пхукет в период с мая по октябрь, когда высокие волны и сильные подводные течения уносят жизни. Только за указанный период погибли около десяти россиян.
Но опасность подстерегает не только в сезон муссонов. Жажда приключений и желание попасть на уединенные, "дикие" пляжи тоже приводят к трагедиям. Пятого февраля 2026 года на острове Самуи молодой российский турист, 36-летний Ильяр Бичурин, сорвался со скалы, пытаясь спуститься на пляж у ее подножия.
Таиландская газета "Пхучаткан" со ссылкой на полицию детально описала произошедшее: "Он схватился за ветку, которая сломалась, и упал, ударившись головой о камни на пляже, что привело к смерти".
CC BY 2.0 / Brian Jeffery Beggerly / Mai Khao Beach
Пляж Май Кхао в Пхукете
CC BY 2.0 / Brian Jeffery Beggerly / Mai Khao Beach
Пляж Май Кхао в Пхукете
Издание отмечало, что подойти к тому участку пляжа по суше невозможно. Даже полицейским пришлось рисковать, спускаясь по тому же опасному склону для осмотра места происшествия.

Жестокие убийства и загадочные смерти

Помимо несчастных случаев, россиян в Таиланде настигает и криминал. Шокирующая история произошла в Паттайе в начале января 2026 года. Россиянин Михаил Емельянов, пропавший без вести 7 января, был найден мертвым. Местная полиция сообщила РИА Новости чудовищные подробности: "Он был похищен 7 января и затем убит".
По данным правоохранителей, похитители требовали выкуп в 120 тысяч долларов, а мотивом мог стать долг — погибший незадолго до исчезновения получал угрозы с требованием вернуть деньги.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Отели на побережье Паттайи
© РИА Новости / Виталий Аньков
Отели на побережье Паттайи
Еще одно загадочное и страшное происшествие потрясло российскую общественность в январе. Тело 41-летнего врача-хирурга из Красноярска Тимофея Борисова было обнаружено у отеля "Дивари" в Паттайе вскоре после его прилета.
По информации СМИ, в последнем разговоре с матерью он вскользь упомянул, что стал случайным свидетелем изнасилования, после чего отметил, что за ним следят "подозрительные люди". Потом связь прервалась.
Полиция склоняется к версии несчастного случая, однако родственников смущают нестыковки: сначала им сообщили о падении с кровати, а в официальном документе, по их данным, не указаны характерные для падения с высоты травмы.

Трагедия у островов Пхи-Пхи

Риски подстерегают и на воде. В конце января у популярных островов Пхи-Пхи, недалеко от Пхукета, произошло масштабное ЧП: столкнулись туристический катер и рыболовный траулер. На борту катера находились 52 туриста из России и стран СНГ.
© Кадр видео из соцсетей
Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета
© Кадр видео из соцсетей
Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета
Генеральный консул России в Пхукете Егор Иванов тогда сообщил РИА Новости: "В больницах Пхукета остаются более десяти пострадавших россиян, двое из них в реанимации". Этот инцидент высветил вопросы безопасности морских экскурсий и готовности местных служб к оперативному реагированию на такие происшествия.

Цена беспечности в тропическом раю

Отдых в Таиланде для многих россиян ассоциируется с полной свободой, что в условиях чужой страны с иной культурой поведения, климатом и инфраструктурой смертельно опасно.
Ключевые рекомендации от дипломатов и экспертов: в первую очередь это ответственность на дороге, где аренда мотоцикла равносильна игре в русскую рулетку. Не менее важна качественная страховка, так как экономия на полисе в критической ситуации оборачивается финансовой катастрофой для семьи.
Обязательно нужно обращать внимание на стихию: игнорирование красных флагов на пляже, заплывы в неустановленных местах, недооценка силы течений — частая причина гибели. Трезвость и осмотрительность также жизненно необходимы, поскольку излишнее употребление алкоголя в жару не только опасно для здоровья, но и притупляет бдительность, повышая риск стать жертвой несчастного случая или преступления.
© Fotolia / Reise-und Naturfoto
Вид на Камала Бич в Таиланде
© Fotolia / Reise-und Naturfoto
Вид на Камала Бич в Таиланде
 
 
 
