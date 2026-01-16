Увидел нечто шокирующее, а потом умер: детали дела о туристе в Таиланде

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Константин Белов. Идиллическая картина курортного рая дала трещину. Январь заставил российских туристов в Таиланде всерьез задуматься о рисках. Что же произошло?

Какие опасности поджидают гостей королевства за каждым углом — и чем может закончиться обычный отпуск?

"Слишком много видел": зверское убийство в Паттайе

В начале января в номере отеля "Дивари" в Паттайе было обнаружено тело 41-летнего Тимофея Борисова, врача-хирурга из Красноярска. Он, по данным "Лайфа", прибыл в страну 6 января по туру "Библио-Глобуса" и в тот же день погиб. Судмедэкспертиза зафиксировала тяжелую черепно-мозговую травму и множественные переломы.

Мать погибшего рассказала, что сын вскоре после прилета позвонил ей и вскользь упомянул о шокирующем происшествии, случайным свидетелем которого он стал: местный житель затащил прохожую в кусты и изнасиловал ее. После этого звонка телефонная связь прервалась. Однако сын успел рассказать о подозрительных людях, которые следили за ним.

Следователи изучили записи с камер наблюдения. На них видно , как мужчина забирается на перила 16-го этажа. Позже его тело нашли на земле. Правоохранители склоняются к версии, что это может быть суицид.

Странности от полиции

Примечательно: сначала родственникам сообщили, что Тимофей упал с кровати. Позднее версию внезапно сменили на самоубийство. Однако в официальном документе не указаны переломы черепа, конечностей и другие травмы, типичные для падения с большой высоты.

Сумма по стандартной туристической страховке оказалась недостаточной для репатриации тела на родину, однако необходимые средства быстро собрали коллеги и благодарные пациенты врача.

Десятки пострадавших у островов Пхи-Пхи

Почти одновременно с трагедией в Паттайе произошло чрезвычайное происшествие на воде. В воскресенье у популярных островов Пхи-Пхи, неподалеку от Пхукета, столкнулись туристический катер и рыболовный траулер. На борту катера находились 52 туриста из России и стран СНГ.

"В настоящий момент в больницах Пхукета остаются более десяти пострадавших россиян, двое из них в реанимации", — сообщил в понедельник генеральный консул России в городе Пхукете Егор Иванов РИА Новости.

© Кадр видео из соцсетей Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета © Кадр видео из соцсетей Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета