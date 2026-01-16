Рейтинг@Mail.ru
Увидел нечто шокирующее, а потом умер: детали дела о туристе в Таиланде - РИА Новости, 16.01.2026
17:58 16.01.2026
Увидел нечто шокирующее, а потом умер: детали дела о туристе в Таиланде
Увидел нечто шокирующее, а потом умер: детали дела о туристе в Таиланде - РИА Новости, 16.01.2026
Увидел нечто шокирующее, а потом умер: детали дела о туристе в Таиланде
Идиллическая картина курортного рая дала трещину. Январь заставил российских туристов в Таиланде всерьез задуматься о рисках. Что же произошло? РИА Новости, 16.01.2026
Увидел нечто шокирующее, а потом умер: детали дела о туристе в Таиланде

Автобус в столице Королевства Таиланд Бангкоке
Автобус в столице Королевства Таиланд Бангкоке - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Константин Белов. Идиллическая картина курортного рая дала трещину. Январь заставил российских туристов в Таиланде всерьез задуматься о рисках. Что же произошло?
Какие опасности поджидают гостей королевства за каждым углом — и чем может закончиться обычный отпуск?

"Слишком много видел": зверское убийство в Паттайе

В начале января в номере отеля "Дивари" в Паттайе было обнаружено тело 41-летнего Тимофея Борисова, врача-хирурга из Красноярска. Он, по данным "Лайфа", прибыл в страну 6 января по туру "Библио-Глобуса" и в тот же день погиб. Судмедэкспертиза зафиксировала тяжелую черепно-мозговую травму и множественные переломы.
Отели города Паттайя
Отели города Паттайя - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Отели города Паттайя
Мать погибшего рассказала, что сын вскоре после прилета позвонил ей и вскользь упомянул о шокирующем происшествии, случайным свидетелем которого он стал: местный житель затащил прохожую в кусты и изнасиловал ее. После этого звонка телефонная связь прервалась. Однако сын успел рассказать о подозрительных людях, которые следили за ним.
Следователи изучили записи с камер наблюдения. На них видно, как мужчина забирается на перила 16-го этажа. Позже его тело нашли на земле. Правоохранители склоняются к версии, что это может быть суицид.

Странности от полиции

Примечательно: сначала родственникам сообщили, что Тимофей упал с кровати. Позднее версию внезапно сменили на самоубийство. Однако в официальном документе не указаны переломы черепа, конечностей и другие травмы, типичные для падения с большой высоты.
Судебно-медицинский эксперт
Судебно-медицинский эксперт - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Fotolia / pix4U
Судебно-медицинский эксперт
Сумма по стандартной туристической страховке оказалась недостаточной для репатриации тела на родину, однако необходимые средства быстро собрали коллеги и благодарные пациенты врача.

Десятки пострадавших у островов Пхи-Пхи

Почти одновременно с трагедией в Паттайе произошло чрезвычайное происшествие на воде. В воскресенье у популярных островов Пхи-Пхи, неподалеку от Пхукета, столкнулись туристический катер и рыболовный траулер. На борту катера находились 52 туриста из России и стран СНГ.
"В настоящий момент в больницах Пхукета остаются более десяти пострадавших россиян, двое из них в реанимации", — сообщил в понедельник генеральный консул России в городе Пхукете Егор Иванов РИА Новости.
Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета
Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета
По его словам, консульство также оказывает содействие в репатриации останков погибшей. Жертвой стала 18-летняя россиянка, скончавшаяся от полученных травм. Всего в результате инцидента пострадали 23 россиянина, у них травмы различной степени тяжести.
 
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
