После ЧП с катером в Таиланде в больницах остаются 17 россиян - РИА Новости, 12.01.2026
15:52 12.01.2026 (обновлено: 16:03 12.01.2026)
После ЧП с катером в Таиланде в больницах остаются 17 россиян
В больницах таиландского острова Пхукет остаются 17 россиян, получивших травмы при столкновении туристического катера и рыболовного траулера в воскресенье, двое РИА Новости, 12.01.2026
таиланд, пхукет (остров), россия, снг, в мире
Таиланд, Пхукет (остров), Россия, СНГ, В мире
БАНГКОК, 12 янв – РИА Новости. В больницах таиландского острова Пхукет остаются 17 россиян, получивших травмы при столкновении туристического катера и рыболовного траулера в воскресенье, двое пострадавших находятся в реанимации, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.
"На настоящий момент в больницах Пхукета остаются 17 пострадавших россиян, двое из них в реанимации", - сообщил глава российского консульского учреждения.
Он добавил, что в настоящее время генеральное консульство оказывает содействие в репатриации останков погибшей в крушении гражданки России.
"Генеральное консульство оказывает содействие в оформлении репатриации тела погибшей 11 января гражданки России", - сообщил Иванов.
Столкновение судов произошло у островов Пхи-Пхи неподалеку от Пхукета около 09.00 (05.00 мск) в воскресенье. На борту туристического катера находились 52 туриста из России и стран СНГ, 23 россиянина получили травмы различной степени тяжести, восемнадцатилетняя россиянка позже скончалась от полученных травм.
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Российские туристы попали под лавину в Грузии, пишут СМИ
10 января, 18:14
 
