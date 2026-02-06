В Таиланде россиянин погиб, сорвавшись со скалы

БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись со скалы на острове Самуи, по склону которой он попытался спуститься на пляж у ее подножия, сообщает таиландская онлайн-газета " Российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись со скалы на острове Самуи, по склону которой он попытался спуститься на пляж у ее подножия, сообщает таиландская онлайн-газета " Пхучаткан ".

"На острове Самуи в провинции Сураттхани 5 февраля произошла трагедия: молодой российский турист потерял равновесие, спускаясь по скале к пляжу со смотровой площадки Пхра Лан. Он схватился за ветку, которая сломалась, и упал, ударившись головой о камни на пляже, что привело к его смерти", - сообщает издание со ссылкой на результаты полицейского дознания и осмотра места происшествия, и отмечая, что смотровая площадка находится на вершине скалы на высоте 20 метров от пляжа.

Газета называет погибшего именем Ильяр Бичурин, как записано в паспорте, который, как сообщает издание, был найден вместе с телом на пляже. Осмотр места происшествия и первоначальный осмотр тела погибшего судмедэкспертом показали, что 36-летний россиянин погиб в результате падения с высоты.

Полиция предполагает, что мужчина, одетый, по выражению газеты, "как турист-экстремал", попытался спуститься со смотровой площадки на пляж, недоступный со стороны суши, сорвался и ухватился за ветку, пытаясь остановить падение, однако ветка обломилась и он упал на камни пляжа. Обломок ветки был крепко зажат в его руке, когда погибшего осматривали полицейские. У россиянина была открытая черепно-мозговая травма со стороны затылка, сообщает газета, цитируя протокол осмотра тела судмедэкспертом. Рядом с телом была найдена сумка с двумя паспортами и ключом от гостиничного номера.

О том, что под скалой на пляже лежит тело погибшего туриста, в полицию сообщили другие иностранные туристы, увидевшие тело со смотровой площадки. Полицейским пришлось с риском для себя спускаться к пляжу по скале, с которой сорвался россиянин, так как другого подхода к этому участку пляжа по суше нет, сообщает "Пхучаткан".