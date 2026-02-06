Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде россиянин погиб, сорвавшись со скалы - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/tailand-2072645700.html
В Таиланде россиянин погиб, сорвавшись со скалы
В Таиланде россиянин погиб, сорвавшись со скалы - РИА Новости, 06.02.2026
В Таиланде россиянин погиб, сорвавшись со скалы
Российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись со скалы на острове Самуи, по склону которой он попытался спуститься на пляж у ее подножия, сообщает таиландская... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:59:00+03:00
2026-02-06T11:59:00+03:00
таиланд
малайзия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155896/37/1558963766_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_0aa1212ace34d3d95c264b945ca115b8.jpg
https://ria.ru/20260205/tailand-2072580248.html
https://ria.ru/20260202/tailand-2071816030.html
таиланд
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155896/37/1558963766_133:0:1148:761_1920x0_80_0_0_2f27247283ef58fe9048875d737c7e78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, малайзия, в мире
Таиланд, Малайзия, В мире
В Таиланде россиянин погиб, сорвавшись со скалы

Российский турист погиб, сорвавшись со скалы на Самуи

© Pixabay / rmac8oppoСамуи
Самуи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Pixabay / rmac8oppo
Самуи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 6 фев – РИА Новости. Российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись со скалы на острове Самуи, по склону которой он попытался спуститься на пляж у ее подножия, сообщает таиландская онлайн-газета "Пхучаткан".
"На острове Самуи в провинции Сураттхани 5 февраля произошла трагедия: молодой российский турист потерял равновесие, спускаясь по скале к пляжу со смотровой площадки Пхра Лан. Он схватился за ветку, которая сломалась, и упал, ударившись головой о камни на пляже, что привело к его смерти", - сообщает издание со ссылкой на результаты полицейского дознания и осмотра места происшествия, и отмечая, что смотровая площадка находится на вершине скалы на высоте 20 метров от пляжа.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россиянину, застрявшему на машине на пляже в Таиланде, грозит депортация
5 февраля, 23:56
Газета называет погибшего именем Ильяр Бичурин, как записано в паспорте, который, как сообщает издание, был найден вместе с телом на пляже. Осмотр места происшествия и первоначальный осмотр тела погибшего судмедэкспертом показали, что 36-летний россиянин погиб в результате падения с высоты.
Полиция предполагает, что мужчина, одетый, по выражению газеты, "как турист-экстремал", попытался спуститься со смотровой площадки на пляж, недоступный со стороны суши, сорвался и ухватился за ветку, пытаясь остановить падение, однако ветка обломилась и он упал на камни пляжа. Обломок ветки был крепко зажат в его руке, когда погибшего осматривали полицейские. У россиянина была открытая черепно-мозговая травма со стороны затылка, сообщает газета, цитируя протокол осмотра тела судмедэкспертом. Рядом с телом была найдена сумка с двумя паспортами и ключом от гостиничного номера.
О том, что под скалой на пляже лежит тело погибшего туриста, в полицию сообщили другие иностранные туристы, увидевшие тело со смотровой площадки. Полицейским пришлось с риском для себя спускаться к пляжу по скале, с которой сорвался россиянин, так как другого подхода к этому участку пляжа по суше нет, сообщает "Пхучаткан".
Проверка по иммиграционным учетам установила, что Ильяр Бичурин въехал в Таиланд из Малайзии через наземный пограничный переход Кхуандот в провинции Сатун, говорится в сообщении.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Схватил и растоптал". СМИ сообщили о трагической гибели туриста в Таиланде
2 февраля, 23:04
 
ТаиландМалайзияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала