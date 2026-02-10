На Пхукете россиянин погиб при наезде микроавтобуса

БАНГКОК, 10 фев - РИА Новости. Россиянин погиб в результате наезда рейсового микроавтобуса на набережной пляжа Карон на таиландском Пхукете, сообщает со ссылкой на местную полицию новостной портал Phuket News.
"ДТП произошло 9 февраля. Рейсовый микроавтобус компании Phuket Smart Bus сбил 39-летнего гражданина России Александра Бондаренко, когда турист переходил дорогу на набережной пляжа Карон. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, однако врачам не удалось его спасти, и в больнице была констатирована смерть от полученных травм", - говорится в публикации издания.
По информации портала, медицинские тесты установили, что в момент наезда водитель не находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Ему предъявлены предварительные обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть человека.
