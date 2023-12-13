https://ria.ru/20231213/pogibshie-1915566839.html

В Таиланде в этом году погибли более 120 россиян

В Таиланде в этом году погибли более 120 россиян - РИА Новости, 13.12.2023

В Таиланде в этом году погибли более 120 россиян

Более 120 россиян погибли в Таиланде, в основном в ДТП и в результате несчастных случаев, в течение 2023 года. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:20

2023-12-13T16:20

2023-12-13T16:23

таиланд

пхукет (остров)

россия

туризм

новости - туризм

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БАНГКОК, 13 дек – РИА Новости. Более 120 россиян погибли в Таиланде, в основном в ДТП и в результате несчастных случаев, в течение 2023 года. Об этом сообщил российским журналистам в среду посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. "С сожалением должен констатировать, что число смертельных случаев в этом году больше, чем в 2019 доковидном году. В этом году мы констатировали более 120 летальных происшествий с россиянами. Совершенно разных происшествий – это были и ДТП, и несчастные случаи, связанные с купанием в море, и бытовые ситуации, которые привели к трагедии", - сказал глава российской дипмиссии. Посол отметил, что главные причины несчастных случаев со смертельным исходом – это безалаберность и беспечность в пользовании транспортом, особенно мотоциклами, нарушения правил дорожного движения, езда на мотоцикле без шлема. "Последствия ДТП часто оказываются тяжелее, если его участник не соблюдал такие требования правил, как, например, обязательное ношение мотоциклетного шлема при любых поездках на мотоцикле как за рулем, так и в качестве пассажира", - подчеркнул Томихин. "Это также беспечное поведение на отдыхе, злоупотребление алкоголем, а затем купание в море – это тоже зачастую ведет к печальным результатам", - добавил он. "В связи с этим советы для российских туристов, которые мы регулярно публикуем на интернет-ресурсах посольства и в социальных сетях, у нас одни и те же: уважаемые россияне, соблюдайте, пожалуйста, правила, обычаи, традиции страны пребывания. Соблюдайте правила и требования к безопасности дорожного движения, к безопасности пользования любыми транспортными средствами, включая водные. И, конечно, необходимо соблюдать меры безопасности на пляжах и при купании в море", - сказал российский посол. "Известно же, что иногда море, даже в солнечную погоду и при голубом небе, оказывается очень коварным. Тот же самый Пхукет, например, сколько забрал жизней иностранцев, да и тайцев, которые либо не умели плавать, либо неуверенно чувствовали себя в воде. Бывают такие ситуации, когда море действительно "не отпускает". Особенно море у северной части Пхукета, там волны прямо тянут плывущего от берега на глубину. Волны могут быть и не такими огромными, но неподготовленный человек с ними часто справиться не может", - сказал Томихин.

https://ria.ru/20231127/tailand-1912152828.html

https://ria.ru/20230530/pkhuket-1875145611.html

таиланд

пхукет (остров)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таиланд, пхукет (остров), россия, новости - туризм