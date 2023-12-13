В Таиланде в этом году погибли более 120 россиян
Посол: в 2023 году 120 россиян погибли в Таиланде в ДТП и при несчастных случаях
Таиланд. Город Паттайя. Архивное фото
БАНГКОК, 13 дек – РИА Новости. Более 120 россиян погибли в Таиланде, в основном в ДТП и в результате несчастных случаев, в течение 2023 года.
Об этом сообщил российским журналистам в среду посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.
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"С сожалением должен констатировать, что число смертельных случаев в этом году больше, чем в 2019 доковидном году. В этом году мы констатировали более 120 летальных происшествий с россиянами. Совершенно разных происшествий – это были и ДТП, и несчастные случаи, связанные с купанием в море, и бытовые ситуации, которые привели к трагедии", - сказал глава российской дипмиссии.
Посол отметил, что главные причины несчастных случаев со смертельным исходом – это безалаберность и беспечность в пользовании транспортом, особенно мотоциклами, нарушения правил дорожного движения, езда на мотоцикле без шлема.
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"Последствия ДТП часто оказываются тяжелее, если его участник не соблюдал такие требования правил, как, например, обязательное ношение мотоциклетного шлема при любых поездках на мотоцикле как за рулем, так и в качестве пассажира", - подчеркнул Томихин.
"Это также беспечное поведение на отдыхе, злоупотребление алкоголем, а затем купание в море – это тоже зачастую ведет к печальным результатам", - добавил он.
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"В связи с этим советы для российских туристов, которые мы регулярно публикуем на интернет-ресурсах посольства и в социальных сетях, у нас одни и те же: уважаемые россияне, соблюдайте, пожалуйста, правила, обычаи, традиции страны пребывания. Соблюдайте правила и требования к безопасности дорожного движения, к безопасности пользования любыми транспортными средствами, включая водные. И, конечно, необходимо соблюдать меры безопасности на пляжах и при купании в море", - сказал российский посол.
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"Известно же, что иногда море, даже в солнечную погоду и при голубом небе, оказывается очень коварным. Тот же самый Пхукет, например, сколько забрал жизней иностранцев, да и тайцев, которые либо не умели плавать, либо неуверенно чувствовали себя в воде. Бывают такие ситуации, когда море действительно "не отпускает". Особенно море у северной части Пхукета, там волны прямо тянут плывущего от берега на глубину. Волны могут быть и не такими огромными, но неподготовленный человек с ними часто справиться не может", - сказал Томихин.