В Паттайе нашли тело россиянина, пропавшего в начале января
14:16 01.02.2026 (обновлено: 18:04 01.02.2026)
В Паттайе нашли тело россиянина, пропавшего в начале января
В Паттайе нашли тело россиянина, пропавшего в начале января - РИА Новости, 01.02.2026
В Паттайе нашли тело россиянина, пропавшего в начале января
Россиянина Михаила Емельянова, пропавшего без вести в таиландском курортном городе Паттайя в начале января, нашли мертвым, сообщили РИА Новости в местной... РИА Новости, 01.02.2026
В Паттайе нашли тело россиянина, пропавшего в начале января

Паттайя
Паттайя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Паттайя. Архивное фото
БАНГКОК, 1 фев — РИА Новости. Россиянина Михаила Емельянова, пропавшего без вести в таиландском курортном городе Паттайя в начале января, нашли мертвым, сообщили РИА Новости в местной полиции.
"Тело найдено в административном районе Бангламунг на территории Паттайи. Он был похищен 7 января и затем убит, тело было расчленено, части тела захоронены в разных местах. В настоящее время задержан один подозреваемый — иностранный гражданин. Продолжается розыск других подозреваемых", — заявили агентству правоохранители.

В день похищения Емельянов ушел на встречу с партнерами по бизнесу, гражданами Таиланда и России, о ней было известно его родным. Его мать прибыла на розыски сына и до сих пор находится в азиатской стране.
Как сообщили агентству в полиции, похитители требовали выкуп в размере 120 тысяч долларов. Затем они прекратили контакты с родными Емельянова. Следствие считает, что похищение могло быть связано с долгом, так как погибший незадолго до исчезновения получал сообщения с угрозами и требованиями вернуть его.
В Таиланде пропал российский криптоинвестор и боец муай-тай
Заголовок открываемого материала