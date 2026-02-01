https://ria.ru/20260201/rossiyanin-2071548611.html
В Паттайе нашли тело россиянина, пропавшего в начале января
В Паттайе нашли тело россиянина, пропавшего в начале января - РИА Новости, 01.02.2026
В Паттайе нашли тело россиянина, пропавшего в начале января
Россиянина Михаила Емельянова, пропавшего без вести в таиландском курортном городе Паттайя в начале января, нашли мертвым, сообщили РИА Новости в местной... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T14:16:00+03:00
2026-02-01T14:16:00+03:00
2026-02-01T18:04:00+03:00
паттайя
таиланд
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151527/57/1515275793_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_ea3090173424af155ac33d29888b88dd.jpg
https://ria.ru/20260201/tailand-2071510747.html
паттайя
таиланд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151527/57/1515275793_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_0073ab3daab64c710de410287bdf9057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паттайя, таиланд, в мире, россия
Паттайя, Таиланд, В мире, Россия
В Паттайе нашли тело россиянина, пропавшего в начале января
РИА Новости: найдено тело пропавшего 7 января в Паттайе россиянина Емельянова
БАНГКОК, 1 фев — РИА Новости. Россиянина Михаила Емельянова, пропавшего без вести в таиландском курортном городе Паттайя в начале января, нашли мертвым, сообщили РИА Новости в местной полиции.
«
"Тело найдено в административном районе Бангламунг на территории Паттайи. Он был похищен 7 января и затем убит, тело было расчленено, части тела захоронены в разных местах. В настоящее время задержан один подозреваемый — иностранный гражданин. Продолжается розыск других подозреваемых", — заявили агентству правоохранители.
В день похищения Емельянов ушел на встречу с партнерами по бизнесу, гражданами Таиланда
и России, о ней было известно его родным. Его мать прибыла на розыски сына и до сих пор находится в азиатской стране.
Как сообщили агентству в полиции, похитители требовали выкуп в размере 120 тысяч долларов. Затем они прекратили контакты с родными Емельянова. Следствие считает, что похищение могло быть связано с долгом, так как погибший незадолго до исчезновения получал сообщения с угрозами и требованиями вернуть его.