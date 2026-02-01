В Паттайе нашли тело россиянина, пропавшего в начале января

"Тело найдено в административном районе Бангламунг на территории Паттайи. Он был похищен 7 января и затем убит, тело было расчленено, части тела захоронены в разных местах. В настоящее время задержан один подозреваемый — иностранный гражданин. Продолжается розыск других подозреваемых", — заявили агентству правоохранители.

Как сообщили агентству в полиции, похитители требовали выкуп в размере 120 тысяч долларов. Затем они прекратили контакты с родными Емельянова. Следствие считает, что похищение могло быть связано с долгом, так как погибший незадолго до исчезновения получал сообщения с угрозами и требованиями вернуть его.