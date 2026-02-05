"Никакая власть нас так не грабила": чем возмутились жители Киева

Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Нынешняя зима в Киеве превратилась в испытание на прочность. Наставший Нынешняя зима в Киеве превратилась в испытание на прочность. Наставший кризис обнажил более масштабную картину административного коллапса, политических разборок и нарастающих для всей страны рисков.

С чем еще столкнутся украинцы?

Украинцы "не жалуются"

Официальные данные, озвученные вице-премьером Украины Алексеем Кулебой, рисуют пугающую картину: 24 января без электроснабжения остались более 1,2 миллиона человек в Киеве и Чернигове. В одной только столице отключение затронуло свыше 800 тысяч абонентов.

© REUTERS / Vladyslav Sodel ВСУ используют прожектор для поиска беспилотников в небе над Киевом. 24 января 2026 года

Проблемы с теплоснабжением были зафиксированы примерно в шести тысячах домов, нарушена подача воды в левобережных районах и Печерске.

А вот как все описывают сами люди. Одна жительница Киева поделилась в соцсетях, что ей стало "страшновато" из-за начавшихся серьезных проблем со связью. По ее словам, остается пара часов и связь окончательно "ляжет". Уже сейчас дозвониться практически никуда невозможно.

Женщина также рассказала о небывалом ажиотаже в магазинах: люди скупают бумагу (причем не только туалетную), газовые баллоны с пропаном уже почти полностью разобраны. В продуктовых магазинах исчез хлеб.

А что киевский режим?

Ответ властей оказался фрагментарным и зачастую оторванным от реальных потребностей миллионов. Основной "мерой поддержки" стало создание так называемых пунктов несокрушимости, где люди могут погреться , выпить чаю и зарядить телефон. Под это дело в столице даже временно смягчили правила комендантского часа, разрешив передвижение к этим пунктам или домой.

Однако, как отмечают наблюдатели, для мужчин такие вылазки рискованны: необходимо иметь при себе воинские учетные документы, что дает представителям территориальных центров комплектования повод для проверок и потенциальной мобилизации.

Более радикальный совет прозвучал от мэра Киева Виталия Кличко, который в условиях, когда город получает лишь половину необходимой электроэнергии, призвал жителей временно покинуть мегаполис и переехать в сельскую местность

Такое заявление было воспринято многими как признание полного бессилия городских властей и снятие с себя ответственности.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Сотрудники ГСЧС перед палатками в одном из микрорайонов Киева

"Никто так не делал"

Более того, вскрываются мрачные подробности. Украинские СМИ на днях написали о схеме хищения на ремонте ТЭЦ в Киеве. По данным журналистов, "Киевтеплоэнерго" за полгода до наступления зимы заключила семь контрактов на сумму 33 млн гривен (58,5 млн рублей) с фирмой "Новая перспектива люкс".

Однако выяснилось, что фирма не выполнила ни одной работы по контракту. Более того, ее владелицей значится повар, работающая в Кошице (Словакия). То есть деньги вывели за рубеж.

"Никто страну не так грабил как эти "зеленые" гниды", — возмущается в комментариях под публикацией украинец Влад Никитин, намекая на режим Зеленского.

Эпидемиологическая угроза

Кризис в Киеве имеет последствия, выходящие далеко за рамки бытового дискомфорта. Эксперты предупреждают о рисках серьезной экологической и эпидемиологической катастрофы. Замерзание канализационных систем, переполнение свалок, отсутствие водопровода — все это создает в городе-миллионнике опасную санитарную обстановку.

"Там может начаться в любой момент серьезнейшая экологическая катастрофа", — считает директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко. Такое мнение он высказал в эфире "Спутник в Крыму"

Наибольшая угроза, по его мнению, возникнет с наступлением потепления, когда замерзшие нечистоты начнут оттаивать.

"Чума на пороге?" — с ужасом спрашивают люди в соцсетях.

Вне стен столицы — по-другому?

Проблемы с инфраструктурой не обошли стороной и другие города. В Одессе, по заявлению бывшего помощника президента Леонида Кучмы Олега Соскина, людей ждет судьба киевлян, а власти замалчивают реальные масштабы аварий.

Сообщения о взрывах и серьезных разрушениях на энергообъектах города лишь подтверждают эти опасения. В отдаленном киевском районе Троещина коммунальщики уже готовятся к наихудшему сценарию и планируют рыть уличные туалеты на случай замерзания канализационных труб в многоэтажках.

© Кадр видео из соцсетей Обстановка в метро Киева на фоне отключения электричества

Катастрофа затронула не только тыл. Как сообщили РИА Новости источники в силовых структурах, украинская пехота на передовой под Красным Лиманом также страдает от холода.