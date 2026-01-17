Киевлянам разрешили в комендантский час ходить в пункты несокрушимости

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Жителям Киева разрешено перемещаться по городу во время комендантского часа, но только до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, Жителям Киева разрешено перемещаться по городу во время комендантского часа, но только до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, заявил глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

« "Теперь в период комендантского часа вы сможете пешком или на личном транспорте, в частности такси, направиться в "пункт несокрушимости" или домой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ткаченко.

При этом "пунктам несокрушимости" разрешили работать круглосуточно, в том числе коммерческим заведениям, которые готовы принимать у себя горожан, нуждающихся в обогреве и возможности зарядить электронные устройства.

Как сообщает украинское издание Times of Ukraine в своем Telegram-канале, владельцы многих киевских баров поспешили воспользоваться лазейкой и обозначили в украинском аналоге "Госуслуг" - "Дие" свои заведения как "пункты несокрушимости", где можно бесплатно зарядить телефон и согреться.

Во вторник издание " Страна.ua " сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.

Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. К 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов, в то тот же день в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.