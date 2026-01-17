https://ria.ru/20260117/kiev-2068555340.html
Киевлянам разрешили в комендантский час ходить в пункты несокрушимости
Киевлянам разрешили в комендантский час ходить в пункты несокрушимости - РИА Новости, 17.01.2026
Киевлянам разрешили в комендантский час ходить в пункты несокрушимости
Жителям Киева разрешено перемещаться по городу во время комендантского часа, но только до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить...
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
украина
дтэк
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067933266.html
https://ria.ru/20260115/ukraina-2068093805.html
киев
киевская область
украина
Киевлянам разрешили в комендантский час ходить в пункты несокрушимости
Киевлянам разрешили ходить в пункты несокрушимости даже в комендантский час
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Жителям Киева разрешено перемещаться по городу во время комендантского часа, но только до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, заявил
глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«
"Теперь в период комендантского часа вы сможете пешком или на личном транспорте, в частности такси, направиться в "пункт несокрушимости" или домой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ткаченко.
При этом "пунктам несокрушимости" разрешили работать круглосуточно, в том числе коммерческим заведениям, которые готовы принимать у себя горожан, нуждающихся в обогреве и возможности зарядить электронные устройства.
Как сообщает украинское издание Times of Ukraine в своем Telegram-канале, владельцы многих киевских баров поспешили воспользоваться лазейкой и обозначили в украинском аналоге "Госуслуг" - "Дие" свои заведения как "пункты несокрушимости", где можно бесплатно зарядить телефон и согреться.
Во вторник издание "Страна.ua
" сообщало, что Киев
и ряд населенных пунктов в Киевской области
почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины
уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. К 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов, в то тот же день в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК
, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.