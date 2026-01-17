Рейтинг@Mail.ru
Киевлянам разрешили в комендантский час ходить в пункты несокрушимости
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 17.01.2026
Киевлянам разрешили в комендантский час ходить в пункты несокрушимости
Киевлянам разрешили в комендантский час ходить в пункты несокрушимости
Жителям Киева разрешено перемещаться по городу во время комендантского часа, но только до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить... РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
украина
дтэк
киев
киевская область
украина
в мире, киев, киевская область, украина, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина, ДТЭК
Киевлянам разрешили в комендантский час ходить в пункты несокрушимости

Киевлянам разрешили ходить в пункты несокрушимости даже в комендантский час

Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Жителям Киева разрешено перемещаться по городу во время комендантского часа, но только до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, заявил глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«
"Теперь в период комендантского часа вы сможете пешком или на личном транспорте, в частности такси, направиться в "пункт несокрушимости" или домой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ткаченко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Зеленский допустил отмену комендантского часа в некоторых регионах Украины
14 января, 22:59
При этом "пунктам несокрушимости" разрешили работать круглосуточно, в том числе коммерческим заведениям, которые готовы принимать у себя горожан, нуждающихся в обогреве и возможности зарядить электронные устройства.
Как сообщает украинское издание Times of Ukraine в своем Telegram-канале, владельцы многих киевских баров поспешили воспользоваться лазейкой и обозначили в украинском аналоге "Госуслуг" - "Дие" свои заведения как "пункты несокрушимости", где можно бесплатно зарядить телефон и согреться.
Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. К 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов, в то тот же день в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Комендантский час на Украине нигде не отменяют, заявил вице-премьер
15 января, 16:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьУкраинаДТЭК
 
 
