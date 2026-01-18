Украинцам в морозы будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Свет на Украине могут отключать на более чем 16 часов в сутки, сообщил в воскресенье директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.

"За выходные - без принципиальных изменений… График вероятных отключений неактуален. При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов", - написал Коваленко на своей странице в соцсети Facebook *.

По его словам, Киев сейчас живет в режиме экстренных отключений электроэнергии: ориентировочно три часа со светом, 10 – без.

"Станет лучше? Пока сказать сложно. Нам точно нужно пережить эти сильные морозы, с потеплением потребление должно уменьшиться", - добавил Коваленко.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.