22:58 18.01.2026 (обновлено: 23:08 18.01.2026)
Украинцам в морозы будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки
в мире, украина, россия, киев, денис шмыгаль, юрий продан, дтэк, facebook
В мире, Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, Юрий Продан, ДТЭК, Facebook
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Свет на Украине могут отключать на более чем 16 часов в сутки, сообщил в воскресенье директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.
"За выходные - без принципиальных изменений… График вероятных отключений неактуален. При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов", - написал Коваленко на своей странице в соцсети Facebook *.
По его словам, Киев сейчас живет в режиме экстренных отключений электроэнергии: ориентировочно три часа со светом, 10 – без.
"Станет лучше? Пока сказать сложно. Нам точно нужно пережить эти сильные морозы, с потеплением потребление должно уменьшиться", - добавил Коваленко.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой для жителей страны за последние годы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Министр энергетики Украины пожаловался на температуру в кабинете
16 января, 15:00
 
