"Доигрались": в Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Жителей Одессы ожидает судьба киевлян из-за катастрофы в сфере ЖКХ и бездействия властей, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По словам эксперта, людей поражает упорное замалчивание городскими властями реальных масштабов проблемы со светом и водой в городе.
"Никто ничего не рассказывает. Это знаете, такие приемы лицедейства, когда внешне все хорошо, а недовольных можно и на фронт отправить, чтобы там и воду получили и со светом проблем не было", — пояснил Соскин.
Вчера ночью украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Позднее украинский энергохолдинг ДТЭК проинформировал о больших разрушениях на своем энергообъекте в Одессе.
Ранее глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что коммунальщики на Троещине - отдаленном микрорайоне Киева на левом берегу Днепра - собираются рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах на фоне энергетического кризиса в украинской столице замерзнут канализационные трубы.
Девятого января власти Киева сообщили, что левобережная часть города частично осталась без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал жителей выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа.
