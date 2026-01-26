В Киеве развернули два палаточных городка из-за энергокризиса

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти Украины на фоне энергетического кризиса в Киеве организовали два палаточных городка в отдаленном столичном микрорайоне Троещина - в каждом из них установлено по шесть палаток с электрогенераторами, сообщает украинское МВД.
"На Троещине развернуто два палаточных городка по причине отсутствия отопления и света. На месте побывал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Палаточный городок в микрорайоне Троещина в Киеве
По словам Клименко, которые приводятся в публикации, в названном микрорайоне насчитывается приблизительно 20 многоэтажных домов, в которых проживают в общей сложности до 14 тысяч человек. Отмечается, что в каждом городке, которые установили совместно с госслужбой по чрезвычайным ситуациям и местными властями, имеется по шесть палаток, в каждой из них могут согреться, подзарядить технику и отдохнуть до 40 человек одновременно.
Эти палаточные городки будут действовать до полного восстановления теплоснабжения, подчеркивается в сообщении.
Девятого января власти Киева сообщили, что левобережная часть города частично осталась без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. По данным киевского мэра Виталия Кличко, к 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов. Кроме того, Кличко неоднократно призывал жителей выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки. Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.