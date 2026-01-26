Рейтинг@Mail.ru
В Киеве развернули два палаточных городка из-за энергокризиса - РИА Новости, 26.01.2026
12:53 26.01.2026
В Киеве развернули два палаточных городка из-за энергокризиса
В Киеве развернули два палаточных городка из-за энергокризиса - РИА Новости, 26.01.2026
В Киеве развернули два палаточных городка из-за энергокризиса
Власти Украины на фоне энергетического кризиса в Киеве организовали два палаточных городка в отдаленном столичном микрорайоне Троещина - в каждом из них... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T12:53:00+03:00
2026-01-26T12:53:00+03:00
в мире
украина
киев
игорь клименко
виталий кличко
денис шмыгаль
дтэк
https://ria.ru/20260126/kiev-2070295298.html
украина
киев
в мире, украина, киев, игорь клименко, виталий кличко, денис шмыгаль, дтэк
В мире, Украина, Киев, Игорь Клименко, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, ДТЭК
В Киеве развернули два палаточных городка из-за энергокризиса

На Троещине в Киеве развернули два палаточных городка из-за энергокризиса

Палаточный городок в микрорайоне Троещина в Киеве
Палаточный городок в микрорайоне Троещина в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© МВД Украины
Палаточный городок в микрорайоне Троещина в Киеве
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти Украины на фоне энергетического кризиса в Киеве организовали два палаточных городка в отдаленном столичном микрорайоне Троещина - в каждом из них установлено по шесть палаток с электрогенераторами, сообщает украинское МВД.
"На Троещине развернуто два палаточных городка по причине отсутствия отопления и света. На месте побывал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Палаточный городок в микрорайоне Троещина в Киеве
Палаточный городок в микрорайоне Троещина в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© МВД Украины
Палаточный городок в микрорайоне Троещина в Киеве
По словам Клименко, которые приводятся в публикации, в названном микрорайоне насчитывается приблизительно 20 многоэтажных домов, в которых проживают в общей сложности до 14 тысяч человек. Отмечается, что в каждом городке, которые установили совместно с госслужбой по чрезвычайным ситуациям и местными властями, имеется по шесть палаток, в каждой из них могут согреться, подзарядить технику и отдохнуть до 40 человек одновременно.
Эти палаточные городки будут действовать до полного восстановления теплоснабжения, подчеркивается в сообщении.
Девятого января власти Киева сообщили, что левобережная часть города частично осталась без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. По данным киевского мэра Виталия Кличко, к 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов. Кроме того, Кличко неоднократно призывал жителей выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки. Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Многоквартирные дома остались без электричества в Киеве, Украина. 20 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Украинский эксперт рассказал, сколько людей выехали за пределы Киева
В миреУкраинаКиевИгорь КлименкоВиталий КличкоДенис ШмыгальДТЭК
 
 
