В Киеве развернули два палаточных городка из-за энергокризиса

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти Украины на фоне энергетического кризиса в Киеве организовали два палаточных городка в отдаленном столичном микрорайоне Троещина - в каждом из них установлено по шесть палаток с электрогенераторами, сообщает украинское МВД.

По словам Клименко, которые приводятся в публикации, в названном микрорайоне насчитывается приблизительно 20 многоэтажных домов, в которых проживают в общей сложности до 14 тысяч человек. Отмечается, что в каждом городке, которые установили совместно с госслужбой по чрезвычайным ситуациям и местными властями, имеется по шесть палаток, в каждой из них могут согреться, подзарядить технику и отдохнуть до 40 человек одновременно.