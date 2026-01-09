https://ria.ru/20260109/klichko-2067001561.html
Кличко выступил с заявлением после удара "Орешником" по Украине
Кличко выступил с заявлением после удара "Орешником" по Украине - РИА Новости, 09.01.2026
Кличко выступил с заявлением после удара "Орешником" по Украине
Мэр Киева Виталий Кличко порекомендовал жителям города покинуть столицу на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. РИА Новости, 09.01.2026
Кличко выступил с заявлением после удара "Орешником" по Украине
Кличко призвал киевлян покинуть город из-за проблем со светом и отоплением