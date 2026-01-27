На западе Украины произошла драка между мужчиной и сотрудником военкомата

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Драка произошла между мужчиной и сотрудником военкомата в Виннице на западе Украины, сообщил во вторник украинский телеканал ТСН.
«
"В Виннице возникла драка между представителем ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и прохожим", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
На опубликованном телеканалом видео мужчина в камуфляже догоняет мужчину на улице. Тот пытается отбиться. После этого представитель военкомата с подбежавшим к нему мужчиной валят военнообязанного на землю. В Винницком областном территориальном центре комплектования утверждают, что мужчина отказался "выполнять законные требования" военнослужащих, проявил агрессию.
"Он начал громко выкрикивать, сознательно привлекая внимание окружающих, в результате чего на месте происшествия собрались посторонние лица, которые в свою очередь пытались нанести телесные повреждения военнослужащим… Инициирована служебная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Черновцах прохожие отбили у сотрудников военкомата мужчину
21 января, 10:14