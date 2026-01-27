Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины произошла драка между мужчиной и сотрудником военкомата - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 27.01.2026 (обновлено: 19:02 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/vinnitsa-2070628649.html
На западе Украины произошла драка между мужчиной и сотрудником военкомата
На западе Украины произошла драка между мужчиной и сотрудником военкомата - РИА Новости, 27.01.2026
На западе Украины произошла драка между мужчиной и сотрудником военкомата
Драка произошла между мужчиной и сотрудником военкомата в Виннице на западе Украины, сообщил во вторник украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T19:00:00+03:00
2026-01-27T19:02:00+03:00
в мире
украина
винница
россия
facebook
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070628841_0:0:692:389_1920x0_80_0_0_517dc020158c39ba1a85681a1cb5b22a.jpg
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070181000.html
https://ria.ru/20260121/chernovtsy-2069241010.html
украина
винница
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070628841_32:0:692:495_1920x0_80_0_0_97c10fb3ceb7bd453b4296c7ef445429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, винница, россия, facebook, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Винница, Россия, Facebook, Вооруженные силы Украины
На западе Украины произошла драка между мужчиной и сотрудником военкомата

В Виннице произошла драка между мужчиной и сотрудником военкомата

© Кадр видео из соцсетейДрака между мужчиной и сотрудником военкомата в Виннице на западе Украины
Драка между мужчиной и сотрудником военкомата в Виннице на западе Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Драка между мужчиной и сотрудником военкомата в Виннице на западе Украины
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Драка произошла между мужчиной и сотрудником военкомата в Виннице на западе Украины, сообщил во вторник украинский телеканал ТСН.
«
"В Виннице возникла драка между представителем ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и прохожим", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Сотрудники военкомата избивают мужчину в Ровно, Украина - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Сотрудники военкомата в Ровно избили мужчину, сообщил Гончаренко*
25 января, 15:12
На опубликованном телеканалом видео мужчина в камуфляже догоняет мужчину на улице. Тот пытается отбиться. После этого представитель военкомата с подбежавшим к нему мужчиной валят военнообязанного на землю. В Винницком областном территориальном центре комплектования утверждают, что мужчина отказался "выполнять законные требования" военнослужащих, проявил агрессию.
"Он начал громко выкрикивать, сознательно привлекая внимание окружающих, в результате чего на месте происшествия собрались посторонние лица, которые в свою очередь пытались нанести телесные повреждения военнослужащим… Инициирована служебная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Черновцах прохожие отбили у сотрудников военкомата мужчину
21 января, 10:14
 
В миреУкраинаВинницаРоссияFacebookВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала