На западе Украины произошла драка между мужчиной и сотрудником военкомата

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Драка произошла между мужчиной и сотрудником военкомата в Виннице на западе Украины, сообщил во вторник украинский телеканал ТСН.

"В Виннице возникла драка между представителем ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и прохожим", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.

На опубликованном телеканалом видео мужчина в камуфляже догоняет мужчину на улице. Тот пытается отбиться. После этого представитель военкомата с подбежавшим к нему мужчиной валят военнообязанного на землю. В Винницком областном территориальном центре комплектования утверждают, что мужчина отказался "выполнять законные требования" военнослужащих, проявил агрессию.