Оспу обезьян можно подхватить в примерочной? Врач рассказала о рисках

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Одна из самых опасных болезней — оспа обезьян — остается угрозой и по сей день. Риски заражения большие, не застрахован никто.

Как оградить себя и чего стоит избегать?

Возникают вспышки

Актуальность этой угрозы сохраняется и сегодня, о чем заявила доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней КИДЗ им. Н. Ф. Филатова Сеченовского университета Эльмира Самитова.

© CDC Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом © CDC Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом

"Оспа обезьян до сих пор представляет угрозу в связи с возникающими вспышками в африканских странах. Это вызывает большую обеспокоенность, — отметила эксперт в беседе с "Говорит Москва". — На сегодняшний день существуют вакцины против оспы обезьян. Также считается, что люди, привитые ранее от натуральной оспы, могут иметь защиту и от оспы обезьян".

Заразиться в примерочной?

Профессор подробно описала основные пути передачи инфекции:

"Заражение может происходить воздушно-капельным путем при тесном контакте, а также контактно-бытовым способом — например, через загрязненные постельные принадлежности, одежду или посуду. А еще существует риск при примерке одежды, если ее до этого надевал инфицированный человек. Кроме того, возможен трансплацентарный путь передачи, когда вирус передается от матери ребенку через плаценту".

© iStock.com / gpointstudio Беременная женщина © iStock.com / gpointstudio Беременная женщина

Ранее сообщалось о подозрении на оспу обезьян у двух человек в Московской области. Симптомы наблюдались около пяти дней, температура тела пациентов повышалась до 39 градусов. По словам одного из них, у него имеются сопутствующие диагнозы — ВИЧ-инфекция и ранее перенесенный сифилис.

В связи с инцидентом медики составляют список контактных лиц, а для проведения заключительной дезинфекции в здании вызвана специальная бригада. Оба пациента доставлены в больницу города Домодедово для дальнейшего обследования и лечения.

Как оспа попала в Россию?

Случай заболевания оспой обезьян, выявленный на территории России, с высокой долей вероятности является завозным. Об этом РИА Новости сообщила кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

По ее словам, также не исключен вариант, связанный с незаконным ввозом животных — носителей вируса.

© AP Photo / CDC Пациент с оспой обезьян © AP Photo / CDC Пациент с оспой обезьян

"Что может быть редким вариантом, откуда это могло быть: привезли обезьян, например, из Африки. Как правило, они после ввоза все обследуются и содержатся на карантине. Значит, это может быть какой-то нелегальный ввоз, то есть контрабанда животных", — рассуждает эксперт.

Компанец подчеркнула, что нелегально ввезенные животные могут представлять серьезную эпидемиологическую опасность

"Это только завезенный вирус. У нас его никогда не было", — резюмировала она.

Главные симптомы оспы обезьян

Вероятность масштабных вспышек оспы обезьян на территории России оценивается экспертами как низкая. Галина Компанец отмечает, что данный вирус не обладает высокой контагиозностью.

"У людей описаны случаи, описаны вспышки, но это не очень частое заболевание. Потому что чаще всего инфекции животных у животных и протекают, — отметила Компанец. — Большой вспышки ждать не приходится. Здесь не должно быть очень быстрого распространения".

© AP Photo / CDC Руки пациента с обезьяньей оспой © AP Photo / CDC Руки пациента с обезьяньей оспой

Ключевым фактором, сдерживающим распространение, является механизм передачи. По словам эксперта, для заражения необходим тесный контакт, позволяющий вирусу проникнуть через поврежденные участки кожи или слизистые оболочки.

"Поэтому опасности вспышки вируса нет", — резюмировала Галина Компанец.

Главные симптомы болезни — появление характерных небольших язвочек на лице и часто на теле. Эксперты отмечают — это ключевой внешний признак , но для постановки окончательного диагноза необходимо точное лабораторное исследование.

"Дело в том, что такие язвочки могут быть и при ветряной оспе, и при кори, и в тяжелых случаях заболевания краснухой тоже могут быть. С такими признаками люди всегда обращаются к врачам", — пояснил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетесов.

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com Пациент на приеме у врача © Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com Пациент на приеме у врача

Он также отметил, что из-за сходства симптомов с рядом других инфекций для точной диагностики оспы обезьян пациенту обязательно требуется лабораторное подтверждение, которое выявит конкретного возбудителя.

Как не заразиться — советы врачей

Эпицентром распространения оспы обезьян по-прежнему остается Африканский континент , поэтому в заграничных поездках рекомендуется избегать контактов с животными — потенциальными переносчиками вируса, особенно с грызунами и приматами. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"За последние 12 месяцев, по данным наблюдений, зарегистрировано более 50,8 тысячи случаев, большинство — в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне", — уточнили в ведомстве.

Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями больного. Для профилактики заболевания необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены.