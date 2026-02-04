https://ria.ru/20260204/ospa-2072067472.html
Вирусолог рассказала, есть ли опасность вспышки оспы обезьян в России
Вирусолог рассказала, есть ли опасность вспышки оспы обезьян в России - РИА Новости, 04.02.2026
Вирусолог рассказала, есть ли опасность вспышки оспы обезьян в России
Вспышки заболевания оспой обезьян в России можно не опасаться, так как вирус между людьми передается не очень хорошо, сообщила РИА Новости кандидат медицинских... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T01:18:00+03:00
2026-02-04T01:18:00+03:00
2026-02-04T01:18:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
дальневосточный федеральный университет
россия
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
Вирусолог рассказала, есть ли опасность вспышки оспы обезьян в России
РИА Новости: в России маловероятна вспышка оспы обезьян
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Вспышки заболевания оспой обезьян в России можно не опасаться, так как вирус между людьми передается не очень хорошо, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье
поступили два пациента с оспой обезьян. Выявлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и режим изоляции.
"У людей описаны случаи, описаны вспышки, но это не очень частое заболевание. Потому что чаще всего инфекции животных у животных и протекают. Большой вспышки ждать не приходится. Здесь не должно быть очень быстрого распространения", - сказала Компанец.
По ее словам, от человека к человеку вирус передается не очень хорошо, и должен быть тесный контакт, чтобы он проник через поврежденную кожу или слизистую.
"Поэтому опасности вспышки вируса нет", - сказала эксперт.