Вирусолог рассказала, есть ли опасность вспышки оспы обезьян в России

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Вспышки заболевания оспой обезьян в России можно не опасаться, так как вирус между людьми передается не очень хорошо, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Выявлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и режим изоляции.

"У людей описаны случаи, описаны вспышки, но это не очень частое заболевание. Потому что чаще всего инфекции животных у животных и протекают. Большой вспышки ждать не приходится. Здесь не должно быть очень быстрого распространения", - сказала Компанец.

По ее словам, от человека к человеку вирус передается не очень хорошо, и должен быть тесный контакт, чтобы он проник через поврежденную кожу или слизистую.