01:18 04.02.2026
Вирусолог рассказала, есть ли опасность вспышки оспы обезьян в России
Вирусолог рассказала, есть ли опасность вспышки оспы обезьян в России
Вспышки заболевания оспой обезьян в России можно не опасаться, так как вирус между людьми передается не очень хорошо, сообщила РИА Новости кандидат медицинских... РИА Новости, 04.02.2026
Вирусолог рассказала, есть ли опасность вспышки оспы обезьян в России

РИА Новости: в России маловероятна вспышка оспы обезьян

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМедработник со шприцом
Медработник со шприцом. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Вспышки заболевания оспой обезьян в России можно не опасаться, так как вирус между людьми передается не очень хорошо, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Выявлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и режим изоляции.
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться лихорадкой чикунгунья
"У людей описаны случаи, описаны вспышки, но это не очень частое заболевание. Потому что чаще всего инфекции животных у животных и протекают. Большой вспышки ждать не приходится. Здесь не должно быть очень быстрого распространения", - сказала Компанец.
По ее словам, от человека к человеку вирус передается не очень хорошо, и должен быть тесный контакт, чтобы он проник через поврежденную кожу или слизистую.
"Поэтому опасности вспышки вируса нет", - сказала эксперт.
Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть оспой обезьян
2 февраля, 16:48
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Дальневосточный федеральный университет
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала