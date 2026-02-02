Рейтинг@Mail.ru
В МГУ рассказали, как вирус оспы обезьян передается от животных человеку - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/virusolog-2071730021.html
В МГУ рассказали, как вирус оспы обезьян передается от животных человеку
В МГУ рассказали, как вирус оспы обезьян передается от животных человеку - РИА Новости, 02.02.2026
В МГУ рассказали, как вирус оспы обезьян передается от животных человеку
Чаще всего вирус оспы обезьян передается человеку от грызунов через укусы и царапины, рассказал РИА Новости профессор кафедры вирусологии биологического... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T15:00:00+03:00
2026-02-02T15:00:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
алексей аграновский
мгу имени м. в. ломоносова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99274/50/992745091_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_0f9f5cc43bd9faf936314bd47efb1de0.jpg
https://ria.ru/20260201/onischenko-2071526344.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99274/50/992745091_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_f98c6b32bcced898cbde81a5b2d2771c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), алексей аграновский , мгу имени м. в. ломоносова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Московская область (Подмосковье), Алексей Аграновский , МГУ имени М. В. Ломоносова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В МГУ рассказали, как вирус оспы обезьян передается от животных человеку

Вирусолог Аграновский: вирус оспы обезьян передается через укусы и царапины

© РИА Новости / Александр ПаниотовПробирка с кровью
Пробирка с кровью - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Александр Паниотов
Пробирка с кровью. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Чаще всего вирус оспы обезьян передается человеку от грызунов через укусы и царапины, рассказал РИА Новости профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.
"Вирус оспы обезьян передается от животных, в основном грызунов, к человеку через укусы, царапины или при других контактах. От человека к человеку передача затруднена и происходит в результате длительных контактов в ограниченном сообществе, например, в семье, где есть заболевший", - сказал Аграновский.
Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Онищенко рассказал, опасна ли для России оспа обезьян
1 февраля, 11:04
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Алексей АграновскийМГУ имени М. В. ЛомоносоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала