В МГУ рассказали, как вирус оспы обезьян передается от животных человеку

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Чаще всего вирус оспы обезьян передается человеку от грызунов через укусы и царапины, рассказал РИА Новости профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.