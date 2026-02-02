Роспотребнадзор выявил контактных лиц россиянина с оспой обезьян

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Выявлены контактные лица россиянина с оспой обезьян, госпитализированного в Подмосковье, за ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения.

Как рассказали в ведомстве, специалисты выявили лиц, контактировавших с заболевшим, за ними организовали медицинское наблюдение и ввели режим изоляции. Если у них выявят инфекцию, то им окажут медицинскую помощь.

"Силами специализированной организации проведена заключительная дезинфекция в домашнем очаге", — добавили в Роспотребнадзоре.