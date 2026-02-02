Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор выявил контактных лиц россиянина с оспой обезьян
16:16 02.02.2026 (обновлено: 01:56 03.02.2026)
Роспотребнадзор выявил контактных лиц россиянина с оспой обезьян
Роспотребнадзор выявил контактных лиц россиянина с оспой обезьян
Выявлены контактные лица россиянина с оспой обезьян, госпитализированного в Подмосковье, за ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции
2026
Роспотребнадзор выявил контактных лиц россиянина с оспой обезьян

Роспотребнадзор: выявлены контактные лица пациента с оспой обезьян в Подмосковье

© AP Photo / NIAIDВирус оспы обезьян
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Выявлены контактные лица россиянина с оспой обезьян, госпитализированного в Подмосковье, за ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения.
Пробирка с кровью - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В МГУ рассказали, как вирус оспы обезьян передается от животных человеку
Вчера, 15:00
Как рассказали в ведомстве, специалисты выявили лиц, контактировавших с заболевшим, за ними организовали медицинское наблюдение и ввели режим изоляции. Если у них выявят инфекцию, то им окажут медицинскую помощь.
"Силами специализированной организации проведена заключительная дезинфекция в домашнем очаге", — добавили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют выявить вирус в кратчайшие сроки. Эти тесты были использованы при обследовании заболевшего, благодаря чему ему быстро подтвердили диагноз, пояснили в пресс-службе.
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Подмосковье в больницу поступил второй пациент с оспой обезьян
Вчера, 13:19
 
