Вирусолог допустила возможность завоза оспы обезьян через контрабанду - РИА Новости, 03.02.2026
09:01 03.02.2026 (обновлено: 09:17 03.02.2026)
Вирусолог допустила возможность завоза оспы обезьян через контрабанду
Вирусолог допустила возможность завоза оспы обезьян через контрабанду
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Случай заболевания оспой обезьян в России, скорее всего, завозной, не исключен вариант заражения через нелегально ввезенное животное, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Выявлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и режим изоляции.
Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть оспой обезьян
2 февраля, 16:48
"Скорее всего, (случай - ред.) завозной, потому что у нас здесь нет оспы обезьян. Или, что может быть редким вариантом, откуда это могло быть, - привезли обезьян, например, из Африки. Как правило, они после ввоза все обследуются и содержатся на карантине. Значит, это может быть какой-то нелегальный ввоз, то есть контрабанда животных. С контрабандой животных вирус может быть завезен", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, нелегально ввезенные животные могут представлять опасность.
"Это только завезенный вирус. У нас его никогда не было", - отметила Компанец.
В МГУ рассказали, как вирус оспы обезьян передается от животных человеку
2 февраля, 15:00
 
