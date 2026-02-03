Вирусолог допустила возможность завоза оспы обезьян через контрабанду

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Случай заболевания оспой обезьян в России, скорее всего, завозной, не исключен вариант заражения через нелегально ввезенное животное, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Выявлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и режим изоляции.

"Скорее всего, (случай - ред.) завозной, потому что у нас здесь нет оспы обезьян. Или, что может быть редким вариантом, откуда это могло быть, - привезли обезьян, например, из Африки . Как правило, они после ввоза все обследуются и содержатся на карантине. Значит, это может быть какой-то нелегальный ввоз, то есть контрабанда животных. С контрабандой животных вирус может быть завезен", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, нелегально ввезенные животные могут представлять опасность.