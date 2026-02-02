Рейтинг@Mail.ru
Вирусолог назвал главные симптомы заболевания оспой обезьян
15:52 02.02.2026
Вирусолог назвал главные симптомы заболевания оспой обезьян
Небольшие язвочки на лице и нередко на теле являются главными клиническими признаками заболевания оспой обезьян у человека, но нужна точная лабораторная... РИА Новости, 02.02.2026
россия
московская область (подмосковье)
сергей нетесов
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
московская область (подмосковье)
россия, московская область (подмосковье), сергей нетесов, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Нетесов, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Небольшие язвочки на лице и нередко на теле являются главными клиническими признаками заболевания оспой обезьян у человека, но нужна точная лабораторная диагностика, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.
"Самый главный симптоматический признак – это язвочки на лице и на теле. Но дело в том, что такие язвочки могут быть и при ветряной оспе, и при кори, и в тяжелых случаях заболевания краснухой тоже могут быть. С такими признаками люди всегда обращаются к врачам", - сказал собеседник агентства.
В Подмосковье в больницу поступил второй пациент с оспой обезьян
Вчера, 13:19
Нетесов отметил, что так как язвочки могут быть признаком сразу нескольких заболеваний, для установления точного диагноза пациенту необходимо провести лабораторное подтверждение конкретной инфекции.
"Заболевание оспой обезьян в России за последние 10 лет, насколько я знаю, было всего два раза", - уточнил эксперт.
Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения.
Онищенко рассказал, опасна ли для России оспа обезьян
1 февраля, 11:04
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей НетесовРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
