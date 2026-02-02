https://ria.ru/20260202/rospotrebnadzor-2071756319.html
Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть оспой обезьян
Эпицентром распространения оспы обезьян остается Африка, поэтому в зарубежных поездках нужно избегать контакта с животными-носителями вируса, в особенности с...
2026
Роспотребнадзор: эпицентром распространения оспы обезьян остается Африка
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Эпицентром распространения оспы обезьян остается Африка, поэтому в зарубежных поездках нужно избегать контакта с животными-носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами, рассказали журналистам в Роспотребнадзоре.
Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье
поступили два пациента с оспой обезьян. Органы Роспотребнадзора
проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения.
"Роспотребнадзор информирует, что эпицентром распространения заболевания остается Африка
. За последние 12 месяцев по данным наблюдений зарегистрировано более 50,8 тысячи случаев, большинство - в Демократической Республике Конго
, Уганде
и Сьерра-Леоне", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что за пределами африканского региона большинство заболевших - это взрослые (99% случаев старше 18 лет) и мужчины (97% случаев). Наиболее распространенный путь передачи - тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания.
"Пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями больного человека. Для профилактики заболевания необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены", - уточнили в ведомстве.
Роспотребнадзор также рекомендовал при контактах с людьми, прибывшими из стран с зафиксированными случаями заболевания, и ощущающими недомогание, следовать базовым профилактическим правилам – пользоваться маской и соблюдать гигиену рук.