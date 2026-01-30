Аномалии февраля: метеорологи предупреждают о температурных качелях

Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Зима 2026 года в Москве демонстрирует классический пример "климатических качелей" — резких и контрастных переходов от одной экстремальной ситуации к другой. Однако эта зимняя нестабильность — лишь частное проявление долгосрочного процесса.

Эксперты все чаще говорят о сдвиге климатических норм. Чем это грозит жителям регионов России?

Прогноз на ближайшие дни: от снегопада к морозу

По данным ведущих метеорологов, непогода в Москве и Подмосковье пока не отступает. После интенсивного ночного снегопада осадки продолжаются. Синоптик Татьяна Позднякова уточняет , что сильный снег станет более локальным явлением.

"Точные районы, где выпадет наибольшее количество осадков, прогнозировать сложно, поэтому предупреждение о неблагоприятных условиях погоды остается в силе. При этом порывы ветра ослабеют", — отметила она.

Синоптик также рассказала о дальнейшем развитии ситуации. После периода активных снегопадов, которые могут стать рекордными по количеству осадков, погодная обстановка начнет стабилизироваться: атмосферное давление вырастет, интенсивность осадков сойдет на нет. Но затишье не принесет тепла.

Что же о выходных?

К концу рабочей недели погода изменится: снегопады станут менее интенсивными и локальными, но начнется заметное похолодание, предупредила Позднякова. Таким образом, уже к субботе температура будет стабильно держаться на уровне минус 10-15 градусов, что на четыре-пять градусов ниже климатической нормы для этого времени года.

В Гидрометцентре России подтверждают: к субботе, 31 января, ночные морозы вернутся, достигая минус 20 градусов в Москве и до минус 23 в области, с дневными температурами в пределах минус 10-15 градусов.

Эту тенденцию подтверждает и прогноз на начало февраля от ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"Начало февраля продолжит морозный период. Первого-второго февраля пройдет снег, днем же будет около минус 10-15, что ниже средних многолетних значений, да и до конца первой декады февраля температурные показатели останутся ниже нормы на четыре-шесть градусов", — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Леус добавил, что холоднее обычного ожидается и вторая декада февраля, только ближе к концу календарной зимы можно надеяться на возвращение температуры в рамки нормы или даже на небольшое ее превышение. По его оценкам, по итогам февраля в столице сформируется отрицательная температурная аномалия в один-два градуса.

От "полюсов холода" к стремительным оттепелям

Нынешние морозы и снегопады — часть общего неустойчивого сценария зимы 2026 года в Москве. Первые недели января уже успели удивить жителей региона резкими контрастами. Сначала город пережил исторический снегопад, напомнивший о зимах полувековой давности.

Затем синоптики практически сразу сообщили о прогнозе почти 20-градусного потепления. А в минувшие выходные жители Московской области столкнулись с первой настоящей стужей этой зимы

"Полюсами холода" в Подмосковье стали Черусти, где ночью температура опускалась до минус 30,7 градуса, и Луховицы с минус 30,4 градуса. Столь сильные морозы наблюдались в регионе в последний раз два года назад, в январе 2024-го.

В большинстве районов области даже среднесуточная температура в тот период была около минус 20 градусов, что на 10-12 градусов холоднее нормы. Эта морозная погода не ушла и в понедельник: ранним утром в столице было минус 20-22. Днем столбики термометров поднимались лишь до минус 10-15.

Новая климатическая реальность

На фоне этих сиюминутных и резких колебаний важно понимать более общие тенденции. Климатолог, эксперт фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин в беседе с РИА Новости привел конкретные данные: "Росгидромет рассчитывает тренд климатических изменений именно за 50 лет — с 1976 года. За это время температура изменилась. В результате глобального потепления в среднем в России она повысилась примерно на 2,5 градуса. Больше всего на нашей территории потеплела весна — на три градуса, зима — на 2,5 градуса, лето и осень — на два".

В последние годы столица все чаще сталкивается с проявлениями нового климатического режима — резкой сменой сезонов и экстремальными перепадами. Эти метаморфозы проявляются в аномальной жаре выше 30 градусов и интенсивных ливнях, которые за несколько часов могут принести месячную норму осадков. По мнению кандидата сельскохозяйственных наук Михаила Яшина, к середине XXI века климат в Москве может начать напоминать черноморский.

