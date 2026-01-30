Аномалии февраля: метеорологи предупреждают о температурных качелях

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Зима 2026 года в Москве демонстрирует классический пример "климатических качелей" — резких и контрастных переходов от одной экстремальной ситуации к другой. Однако эта зимняя нестабильность — лишь частное проявление долгосрочного процесса.
Эксперты все чаще говорят о сдвиге климатических норм. Чем это грозит жителям регионов России?
Прогноз на ближайшие дни: от снегопада к морозу
По данным ведущих метеорологов, непогода в Москве и Подмосковье пока не отступает. После интенсивного ночного снегопада осадки продолжаются. Синоптик Татьяна Позднякова уточняет, что сильный снег станет более локальным явлением.
"Точные районы, где выпадет наибольшее количество осадков, прогнозировать сложно, поэтому предупреждение о неблагоприятных условиях погоды остается в силе. При этом порывы ветра ослабеют", — отметила она.
Женщина идет по улице Крупской в Москве
Синоптик также рассказала о дальнейшем развитии ситуации. После периода активных снегопадов, которые могут стать рекордными по количеству осадков, погодная обстановка начнет стабилизироваться: атмосферное давление вырастет, интенсивность осадков сойдет на нет. Но затишье не принесет тепла.
Что же о выходных?
К концу рабочей недели погода изменится: снегопады станут менее интенсивными и локальными, но начнется заметное похолодание, предупредила Позднякова. Таким образом, уже к субботе температура будет стабильно держаться на уровне минус 10-15 градусов, что на четыре-пять градусов ниже климатической нормы для этого времени года.
В Гидрометцентре России подтверждают: к субботе, 31 января, ночные морозы вернутся, достигая минус 20 градусов в Москве и до минус 23 в области, с дневными температурами в пределах минус 10-15 градусов.
Снег в Москве
Эту тенденцию подтверждает и прогноз на начало февраля от ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
"Начало февраля продолжит морозный период. Первого-второго февраля пройдет снег, днем же будет около минус 10-15, что ниже средних многолетних значений, да и до конца первой декады февраля температурные показатели останутся ниже нормы на четыре-шесть градусов", — написал синоптик в своем Telegram-канале.
Леус добавил, что холоднее обычного ожидается и вторая декада февраля, только ближе к концу календарной зимы можно надеяться на возвращение температуры в рамки нормы или даже на небольшое ее превышение. По его оценкам, по итогам февраля в столице сформируется отрицательная температурная аномалия в один-два градуса.
От "полюсов холода" к стремительным оттепелям
Нынешние морозы и снегопады — часть общего неустойчивого сценария зимы 2026 года в Москве. Первые недели января уже успели удивить жителей региона резкими контрастами. Сначала город пережил исторический снегопад, напомнивший о зимах полувековой давности.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб очищают Старый Арбат от снега в Москве
Сотрудники коммунальных служб очищают Старый Арбат от снега в Москве
Затем синоптики практически сразу сообщили о прогнозе почти 20-градусного потепления. А в минувшие выходные жители Московской области столкнулись с первой настоящей стужей этой зимы.
"Полюсами холода" в Подмосковье стали Черусти, где ночью температура опускалась до минус 30,7 градуса, и Луховицы с минус 30,4 градуса. Столь сильные морозы наблюдались в регионе в последний раз два года назад, в январе 2024-го.
В большинстве районов области даже среднесуточная температура в тот период была около минус 20 градусов, что на 10-12 градусов холоднее нормы. Эта морозная погода не ушла и в понедельник: ранним утром в столице было минус 20-22. Днем столбики термометров поднимались лишь до минус 10-15.
Новая климатическая реальность
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкИностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве
На фоне этих сиюминутных и резких колебаний важно понимать более общие тенденции. Климатолог, эксперт фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин в беседе с РИА Новости привел конкретные данные: "Росгидромет рассчитывает тренд климатических изменений именно за 50 лет — с 1976 года. За это время температура изменилась. В результате глобального потепления в среднем в России она повысилась примерно на 2,5 градуса. Больше всего на нашей территории потеплела весна — на три градуса, зима — на 2,5 градуса, лето и осень — на два".
В последние годы столица все чаще сталкивается с проявлениями нового климатического режима — резкой сменой сезонов и экстремальными перепадами. Эти метаморфозы проявляются в аномальной жаре выше 30 градусов и интенсивных ливнях, которые за несколько часов могут принести месячную норму осадков. По мнению кандидата сельскохозяйственных наук Михаила Яшина, к середине XXI века климат в Москве может начать напоминать черноморский.
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкВид на Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь на побережье Черного моря
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вид на Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь на побережье Черного моря
"Прогнозы говорят, что к середине века лето в средней полосе может напоминать черноморское побережье. Но ориентироваться нужно не только на жару — увеличится и зимняя нестабильность: сильные снегопады, ледяные дожди, гололед", — пояснил Яшин.