В Москве впервые с начала зимы выросли полуметровые сугробы

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Высота сугробов в Москве впервые с начала зимы достигла полуметра и на опорной столичной метеостанции ВДНХ составляет 52 сантиметра в среду утром, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве впервые в текущем зимнем сезоне выросли полуметровые сугробы. На опорной московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 52 сантиметра, норма для 28 января - 32 сантиметра, на Балчуге - 53 сантиметра, Тушино - 55 сантиметров. Приближаемся к рекорду сугробов для столицы, который держится с 1956 года, когда было 57 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что в Подмосковье самые высокие сугробы в Коломне и Волоколамске - 57 сантиметров, Серпухове - 56 сантиметров, Михайловском - 55 сантиметров, Черустях - 54 сантиметра, Ново-Иерусалиме - 50 сантиметров.
"Снегопады в Москве продолжатся и уже завтра в столице может быть побит рекорд сугробов 70-летней давности: 29 января 1956 года - 57 сантиметров", - подчеркнул Тишковец.