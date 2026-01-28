Рейтинг@Mail.ru
В Москве впервые с начала зимы выросли полуметровые сугробы - РИА Новости, 28.01.2026
10:18 28.01.2026
В Москве впервые с начала зимы выросли полуметровые сугробы
В Москве впервые с начала зимы выросли полуметровые сугробы
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
В Москве впервые с начала зимы выросли полуметровые сугробы

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Высота сугробов в Москве впервые с начала зимы достигла полуметра и на опорной столичной метеостанции ВДНХ составляет 52 сантиметра в среду утром, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве впервые в текущем зимнем сезоне выросли полуметровые сугробы. На опорной московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 52 сантиметра, норма для 28 января - 32 сантиметра, на Балчуге - 53 сантиметра, Тушино - 55 сантиметров. Приближаемся к рекорду сугробов для столицы, который держится с 1956 года, когда было 57 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что в Подмосковье самые высокие сугробы в Коломне и Волоколамске - 57 сантиметров, Серпухове - 56 сантиметров, Михайловском - 55 сантиметров, Черустях - 54 сантиметра, Ново-Иерусалиме - 50 сантиметров.
"Снегопады в Москве продолжатся и уже завтра в столице может быть побит рекорд сугробов 70-летней давности: 29 января 1956 года - 57 сантиметров", - подчеркнул Тишковец.
"Яндекс" рассказал, как роботы-доставщики справляются со снегопадами
27 января, 16:12
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
