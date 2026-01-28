В Москве впервые с начала зимы выросли полуметровые сугробы

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Высота сугробов в Москве впервые с начала зимы достигла полуметра и на опорной столичной метеостанции ВДНХ составляет 52 сантиметра в среду утром, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Снегопады в Москве продолжатся и уже завтра в столице может быть побит рекорд сугробов 70-летней давности: 29 января 1956 года - 57 сантиметров", - подчеркнул Тишковец.