Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы - РИА Новости, 26.01.2026
07:27 26.01.2026
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
общество, москва, строгино, новая москва, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Строгино, Новая Москва, Михаил Леус, Новый год
Зима в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 21 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней зимы. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила минус 18,5 градуса - это на 1,1 градуса ниже, чем было у прежнего лидера, 24 января. На других метеостанциях мегаполиса минимальная температура прошедшей ночи менялась от минус 15,0 градуса на Балчуге до минус 18,0 градуса в Строгино и до минус 21,0 градуса в Тушино", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что еще более крепкие морозы ударили в Новой Москве: в Михайловском температура опускалась до минус 27,6 градуса. В Московской области самые сильные морозы пришлись на воскресную ночь. Сегодня также было очень холодно, но до 30-градусных отметок температура уже не опустилась, а самыми холодными точками на карте погоды региона стали Черусти, там морозы окрепли до минус 28,6 градуса, и Луховицы, где было еще на 0,1 градуса холоднее - минус 28,7 градуса.
"Напомним, что приведены данные по состоянию на шесть часов утра, а в данной синоптической ситуации в ближайшие час-два температура может еще немного понизиться", - подчеркнул Леус.
Синоптик добавил, что на этом пик морозов в столичном регионе может считаться пройденным. Уже ближайшей ночью в столицу в сопровождении снегопадов придут более теплые воздушные массы и ночная температура не опустится ниже минус 10 - минус 12 градусов. Затем в течение трех дней температурные показатели будут близки к климатической норме, а финиширует январь очередной холодной, но менее интенсивной волной.
