Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

"Напомним, что приведены данные по состоянию на шесть часов утра, а в данной синоптической ситуации в ближайшие час-два температура может еще немного понизиться", - подчеркнул Леус.

Синоптик добавил, что на этом пик морозов в столичном регионе может считаться пройденным. Уже ближайшей ночью в столицу в сопровождении снегопадов придут более теплые воздушные массы и ночная температура не опустится ниже минус 10 - минус 12 градусов. Затем в течение трех дней температурные показатели будут близки к климатической норме, а финиширует январь очередной холодной, но менее интенсивной волной.