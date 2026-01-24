Рейтинг@Mail.ru
От снега к температурной лихорадке – парадоксальные прогнозы синоптиков - РИА Новости, 24.01.2026
10:00 24.01.2026
От снега к температурной лихорадке – парадоксальные прогнозы синоптиков
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Первые недели 2026 года поставили каждого в тупик. Сначала исторический снегопад, парализовавший город и заставивший вспомнить зимы полувековой давности.
От снега к температурной лихорадке – парадоксальные прогнозы синоптиков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Первые недели 2026 года поставили каждого в тупик. Сначала исторический снегопад, парализовавший город и заставивший вспомнить зимы полувековой давности. И тут же — прогноз о почти 20-градусном потеплении к середине следующей недели.
Такие перемены заставляют задаться фундаментальным вопросом: а куда, собственно, движется погода? Ушли ли суровые, стабильные зимы в прошлое безвозвратно, или это лишь временная передышка в непредсказуемом графике природы?

Эпические снегопады и нелинейный тренд

Казалось бы, ответ очевиден: глобальное потепление налицо, зимы сдают позиции. Но реальность, как часто бывает в климатологии, сложнее линейных трендов. Совсем недавно, в январе 2026-го, Москва пережила событие, которое сложно назвать признаком мягкой зимы.
"Снежная эпопея, разыгравшаяся в Центральной России, завершилась рекордным снегопадом, который парализовал транспортное наземное и авиасообщение", — констатировал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает снег с трамвайных путей во время снегопада в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег с трамвайных путей во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальной службы убирает снег с трамвайных путей во время снегопада в Москве
По его данным, за сутки в столице выпало 22 миллиметра осадков в пересчете на воду — это 42 процента от месячной нормы, что побило рекорд 1976 года.
"Прирост свежевыпавшего снега за сутки в мегаполисе в среднем составил 23 сантиметра", — добавил синоптик.
Теплая атмосфера способна удерживать больше влаги, которая затем может выпасть в виде интенсивных осадков — будь то ливень летом или снегопад зимой. Делать однозначные выводы об исчезновении снежных зим лишь на основании роста среднесезонной температуры — ошибка. Зима может стать короче и в среднем теплее, но отдельные ее периоды способны преподносить сюрпризы.
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, комментируя ситуацию после того снегопада, отмечал: "Пока на горизонте прогнозирования — пять-семь суток — оттепели не видно. Видны только сильные морозы, достаточно сильные морозы на выходные".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорозная погода в Москве
Морозная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Морозная погода в Москве
Однако природа, как видно по последующим прогнозам, быстро меняет декорации, готовя резкую оттепель. Это и есть те самые "климатические качели": от одного экстрима к другому с увеличивающейся амплитудой.

Один год — не показатель?

После аномально теплой зимы звучат заявления об окончании климатической зимы как явления. После суровых морозов и снегопадов — о возврате к "нормальности". Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призывает не поддаваться этому "очарованию" сиюминутности.
"Оценивать климат по одному году — ошибка. Климат — это не погода "здесь и сейчас", а усредненная картина минимум за 30 лет", — говорит он.
Однако эта осторожность в оценках не означает, что ученые не видят четких и тревожных сигналов. Климатологи фиксируют долгосрочный и устойчивый тренд на смягчение зим в Центральной России.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина около новогодней ели на ВДНХ
Женщина около новогодней ели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Женщина около новогодней ели на ВДНХ
Среднесезонные температуры постепенно, но неуклонно растут, а количество экстремально холодных дней сокращается. Но, как показывает практика, этот процесс не линейный. Он больше похож на движение по ухабистой дороге с тенденцией к подъему в гору: общее направление вверх, но с резкими спусками и подъемами.

Самые серьезные угрозы

Глобальные климатические процессы набирают обороты, и их последствия могут быть куда более драматичными, чем, например, сдвиг сроков весны. Роман Вильфанд приводит тревожные глобальные прогнозы на ближайшую пятилетку, которые выходят далеко за рамки московской погоды.
"С 80-процентной вероятностью ожидается, что по крайней мере один год из следующих пяти лет будет самым теплым", — заявил он.
Более того, с вероятностью 70 процентов средняя глобальная температура в период с 2026 по 2029 год превысит порог в 1,5 градуса Цельсия — то самое критическое значение, установленное Парижским климатическим соглашением 2015-го.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Жаркая погода в Москве
Над миром нависла очевидная угроза, связанная с нарушением работы ключевых климатических "конвейеров". Многие забывают об уязвимости системы атлантических течений, главной артерией которой является Гольфстрим.
Эта "тепловая река" ответственна за мягкий климат в Западной и Северной Европе. Ученые уже наблюдают признаки ослабления атлантической меридиональной циркуляции из-за таяния льдов Гренландии и опреснения воды в Северной Атлантике. Пресная вода менее плотная, она мешает процессу опускания холодных соленых масс, который и двигает всю систему.
"Если этот механизм замедлится или остановится, Гольфстрим ослабнет, тепла в Европу будет поступать гораздо меньше. Это приведет к резкой смене климата: температуры могут упасть на десять градусов и более", — предупреждает Алексей Карнаухов.
© РИА Новости / Никита Назаров | Перейти в медиабанкДрейфующий айсберг в Антарктиде
Дрейфующий айсберг в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Никита Назаров
Перейти в медиабанк
Дрейфующий айсберг в Антарктиде

Осязаемые последствия — чего стоит опасаться?

Если отвлечься от глобальных апокалиптических картин, изменения климата уже сегодня требуют практических адаптационных решений на бытовом уровне. Как отмечает академик РАН, климатолог Владимир Клименко, жителям Центральной России, в том числе москвичам, уже пора пересматривать привычный календарь: сроки наступления весны и лета сдвинулись.
Так, в 2026 году, по всей вероятности, стоит ожидать любопытный феномен: климатическая весна может наступить на несколько недель раньше календарной — уже в феврале. Об установлении по-настоящему летней погоды можно будет говорить в мае, а не в июне. Это — часть устойчивой тенденции. Теплый период года в центральной части России удлиняется.
Что касается лета 2026-го, Владимир Клименко полагает, что экстремальной жары, подобной московскому апокалипсису 2010 года, можно не ждать. Сезон, вероятно, будет теплым, но до аномалий не дойдет. Однако расслабляться не стоит:
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДым от торфяных пожаров окутал практически всю Москву
Дым от торфяных пожаров окутал практически всю Москву - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Дым от торфяных пожаров окутал практически всю Москву
"Есть большая вероятность, что в ближайшие 10-15 лет жители Москвы вновь будут вынуждены пережить такое же лето, какое было в 2010-м. Тогда столицу окутал смог из-за горящих торфяников, а люди от духоты падали в обморок прямо на улицах. Такая жара точно будет, но не в ближайшие годы", — заключает климатолог.
 
 
 
