Синоптик предупредил о холодах в воскресенье
17:23 19.01.2026 (обновлено: 17:32 19.01.2026)
Синоптик предупредил о холодах в воскресенье
Синоптик предупредил о холодах в воскресенье - РИА Новости, 19.01.2026
Синоптик предупредил о холодах в воскресенье
Воскресенье будет самым холодным днем четвертой волны холода в Москве, после этого температура начнет повышаться, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 19.01.2026
общество, москва, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год
Синоптик предупредил о холодах в воскресенье

Воскресенье будет самым холодным днем четвертной волны холода в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
Люди на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве
Люди на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Люди на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Воскресенье будет самым холодным днем четвертой волны холода в Москве, после этого температура начнет повышаться, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Воскресенье будет самым холодным днём четвёртой холодной волны за этот месяц, после чего температура до конца месяца будет постепенно повышаться, а значит, средняя месячная температура ниже уже не опустится. С таким показателем до тройки самых холодных январей в XXI веке нынешнему январю будет далеко. Да что там, тройка, он не попадёт даже в пятёрку самых холодных, а, скорее всего, окажется лишь на границе первой десятки", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что до сих пор нынешний январь обходился без оттепелей, а самая высокая температура – минус 1,4 градуса наблюдалась 4 января.
"При этом прогнозы на оставшиеся дни месяца обещают явно отрицательные температуры. Так что январь 2026 года в Москве может стать вслед за январём 2010 года вторым в век глобального потепления январём без оттепелей. А таких без оттепельных январей за весь период работы метеостанции ВДНХ, с 1949 года, было всего 10", - подчеркнул он.
Мужчина окунается в купель на озере Селигер у мужского монастыря Нило-Столобенской Пустыни во время празднования Крещения - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в Крещенскую ночь
