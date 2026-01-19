Синоптик предупредил о холодах в воскресенье

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Воскресенье будет самым холодным днем четвертой волны холода в Москве, после этого температура начнет повышаться, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Воскресенье будет самым холодным днём четвёртой холодной волны за этот месяц, после чего температура до конца месяца будет постепенно повышаться, а значит, средняя месячная температура ниже уже не опустится. С таким показателем до тройки самых холодных январей в XXI веке нынешнему январю будет далеко. Да что там, тройка, он не попадёт даже в пятёрку самых холодных, а, скорее всего, окажется лишь на границе первой десятки", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что до сих пор нынешний январь обходился без оттепелей, а самая высокая температура – минус 1,4 градуса наблюдалась 4 января.
"При этом прогнозы на оставшиеся дни месяца обещают явно отрицательные температуры. Так что январь 2026 года в Москве может стать вслед за январём 2010 года вторым в век глобального потепления январём без оттепелей. А таких без оттепельных январей за весь период работы метеостанции ВДНХ, с 1949 года, было всего 10", - подчеркнул он.