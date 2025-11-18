Территория России сократится: ученые выдали неутешительный прогноз

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Захар Андреев. Новым всемирным потопом из-за глобального потепления пугают давно, но реальные изменения уровня Мирового океана пока незначительны. Однако последние данные говорят, что все может измениться: в Антарктиде происходят процессы, последствия которых будут глобальными. Какие территории окажутся под водой — в материале РИА Новости.

Нежизнеспособные ледники

Гигантские шельфовые ледники — плавучие продолжения ледяного щита — играют роль жизненно важных "подпорок": сдерживают поток льда с континента в океан, не давая ледникам таять слишком быстро. Однако глобальное потепление ставит под угрозу их существование. Недавнее комплексное исследование показало, что судьба этих ледяных гигантов напрямую зависит от наших действий по сокращению выбросов парниковых газов.

По расчетам океанологов из парижского Университета Сорбонны, если человечеству удастся удержать потепление в пределах двух градусов Цельсия, то к 2300-му мы, скорее всего, потеряем лишь один из 64 шельфовых ледников. Но если показатель приблизится к 12 градусам Цельсия, то к 2150 году станут нежизнеспособными 26 ледников, а к 2300-му — 38, то есть более половины.

Нежизнеспособным ледник становится в тот момент, когда начинает терять больше массы, чем может получить. Ледник тает сверху из-за теплого воздуха и снизу за счет теплой океанской воды, а также теряет куски льда — айсберги — по краям. Этому противостоит приток льда из внутренних регионов континента. Когда потери начинают необратимо превышать пополнение, ледник обречен на истончение и разрушение.

Важно подчеркнуть, что это самый поздний возможный срок, после которого коллапс становится неизбежным. На самом деле ледник может разрушиться и раньше из-за других процессов — например, из-за трещин, заполняющихся талой водой.

Вопреки распространенному мнению, главный виновник гибели ледников вовсе не теплый воздух, а прогрев океана. Исследование показало, что именно таяние снизу, а не сверху отвечает более чем за половину потерь массы.

Расчеты показывают, что потеря 38 ледников, которые находятся под угрозой при пессимистическом сценарии, откроет путь для таяния огромных объемов льда на суше. Это создает потенциал для долгосрочного повышения уровня моря на десять метров.

По данным инструмента скрининга прибрежных рисков Climate Central, в результате под воду уйдут побережья Флориды, Техаса и Луизианы в США; обширные участки суши на севере и юге Европы, включая такие города, как Венеция, Севилья и Лиссабон, большая часть Нидерландов, а также отдельные районы Лондона; в Азии — большая часть территории Бангладеш, а также Шанхай, Хошимин и Карачи.

Подставляют себя под удар

С начала XX века уровень моря поднялся на 20 сантиметров, и этот процесс заметно ускоряется. Согласно отчету Всемирной метеорологической организации, если в последние десятилетия рост был 3,4 миллиметра в год, то в 2024-м зафиксировали рекордные 5,9 миллиметра. Основные причины — тепловое расширение воды и таяние ледников Гренландии, Антарктиды и горных регионов.

Существует риск, что уровень моря может подняться на два метра уже к 2100-му, хотя более вероятный диапазон — от 0,4 до метра. Рост неравномерен: из-за гравитационных эффектов, изменений течений и проседания суши в некоторых регионах — на островах в западной части Тихого океана или в мегаполисах Азии — вода поднимается значительно выше среднемирового показателя.

Последствия этого процесса будут тяжелыми для прибрежных территорий по всему миру. К 2100-му от четырех до 72 миллионов человек могут стать климатическими мигрантами, а потеря суши, по различным оценкам, достигнет от 2800 до 490 000 квадратных километров. Наиболее уязвимые страны — Бангладеш, Индия и Вьетнам.

Однако, несмотря на такие прогнозы, люди все активнее расселяются в опасных районах. Глобальное исследование , основанное на данных высокого разрешения, показывает, что с 1985 года города и поселки по всему миру активно расширяются в зоны потенциального затопления. Рост строительства на опасных территориях опережает освоение безопасных земель, причем в некоторых регионах с огромным отрывом.

У лидера этого тревожного тренда, Восточной Азии, застройка в зонах высокого риска растет на 60% быстрее. Ученые рекомендуют местным и национальным властям пересмотреть градостроительную политику, которая напрямую определяет масштабы будущих бедствий.

"Ледник Судного дня"

Прогноз о том, что прибрежные города начнут уходить под воду лишь через сотни лет — излишне оптимистичный, считает биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

"Температура растет в геометрической прогрессии. И если не остановить глобальное потепление, то через 300 лет мы можем получить планету, на которой не то что уровень океана поднимется, а сами океаны испарятся", — говорит он в беседе с РИА Новости.

Ученый описывает возможный сценарий нового глобального потопа, который сегодня рассматривается специалистами как один из основных. В Западной Антарктиде находится так называемый ледник Судного дня, или ледник Туэйтса. Масса замерзшей воды рекордной площадью 120 тысяч квадратных километров, как ожидается, в скором времени соскользнет в океан. Таяние резко ускорится. В результате уровень океана относительно быстро вырастет примерно на 60-70 сантиметров, что уже само по себе повлечет негативные последствия для некоторых прибрежных территорий.

© Фото : Alfred-Wegener-Institut / Thomas Ronge Геофизические измерения на леднике Туэйтса © Фото : Alfred-Wegener-Institut / Thomas Ronge Геофизические измерения на леднике Туэйтса

Однако на этом не все: ледник Туэйтса может запустить цепную реакцию сползания антарктических ледников в океан, что повысит его уровень примерно на три метра. Карнаухов отмечает: есть вероятность, что это произойдет уже в ближайшем будущем — может быть, через тридцать лет, а может, и через три года.

"Даже если этот сценарий не будет реализован, то ускоряющееся таяние ледников в Антарктиде, Гренландии и других частях планеты все равно приведет к росту уровня Мирового океана, — объясняет ученый. — Процесс идет не очень быстро, так что в ближайшие десятилетия он не будет критичным даже для островных государств, расположенных в метре над уровнем моря. Однако он совершенно неизбежен: если представить, что вредные выбросы волшебным образом остановятся прямо сейчас, глобальное потепление все равно будет продолжаться за счет углекислого газа, который надолго остается в атмосфере, и медленного прогрева океана".

По его словам, сегодня концентрация СО 2 примерно соответствует той, что наблюдалась на нашей планете 15-20 миллионов лет назад. В то время в Гренландии ледника не было вообще, а в Антарктиде он занимал существенно меньше места, чем сейчас.

Остров Крым

В случае значительного повышения уровня Мирового океана пострадают и российские территории.

"Крым может превратиться в остров. Затопит районы близ Азовского и Балтийского морей, в том числе Петербург. Опасность грозит и Сибири. Хотя там людей мало, но с экономической точки зрения эти важные регионы — районы нефте- и газодобычи — уйдут под воду. А вот Московская область и окрестности останутся на поверхности, даже если растают все ледники и уровень Мирового океана вырастет примерно на семьдесят метров", — рассказывает Карнаухов.

© Public domain Течение Гольфстрим на карте © Public domain Течение Гольфстрим на карте

Однако глобальное потепление может привести и к совершенно неожиданным последствиям — например, новому ледниковому периоду. Виной тому — уязвимая система атлантических течений, движимых прежде всего Гольфстримом. Эта гигантская "тепловая река" переносит колоссальное количество тепла из тропиков к берегам Европы, где климат становится мягким. К примеру, Мурманск, расположенный за полярным кругом, остается незамерзающим портом именно благодаря этому.

"Ученые уже наблюдают признаки ослабления атлантической циркуляции. Таяние льдов Гренландии опресняет воду в Северной Атлантике, делая ее менее плотной и нарушая процесс опускания холодных вод на глубину — главный "мотор" всей циркуляции. Если этот механизм замедлится или остановится, Гольфстрим ослабнет, тепла в Европу будет поступать гораздо меньше. Это приведет к резкой смене климата: температуры могут упасть на десять градусов и более. Север Европы, в том числе европейской части России, Канада и север США станут либо малопригодными, либо совсем непригодными для жизни. Экономический ущерб может составить сотни триллионов долларов, если мы не сможем это своевременно предотвратить", — предупреждает ученый.

Мошенничество или тупейший эксперимент

Климатологи считают, что только сдерживание глобального потепления значительно ниже отметки в полтора градуса Цельсия позволит избежать катастрофического роста уровня океана. Однако политической поддержки у них все меньше. В сентябре президент США Дональд Трамп с трибуны ООН назвал климатическую повестку "величайшим мошенничеством". Это не просто риторика: в октябре Штаты под угрозой санкций заставили Международную морскую организацию (IMO) отказаться от плана по сокращению выбросов на море.

Есть у Белого дома и сторонники в крупном бизнесе. Представители бигтех-компаний считают, что климатические опасения преувеличены и мешают развитию новых технологий, таких как искусственный интеллект. Так, основатель Microsoft Билл Гейтс опубликовал меморандум, в котором отметил, что "не следует сосредотачиваться исключительно на ограничении глобального потепления", поскольку изменение климата "не приведет к гибели человечества".

В то же время его коллега Илон Маск называет использование углеводородного топлива "тупейшим экспериментом в истории человечества" и предлагает экстравагантные способы охладить планету — например, затемнить солнечный свет.